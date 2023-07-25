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НОВОСТИ

Доксури, по прогнозам, станет суперштормом

По прогнозам Национального центра гидрометеорологического прогнозирования (НЦГМП), в ближайшие 24-48 часов шторм Доксури (Doksuri) наберет силу со скоростью до 201 км в час, превратившись в супершторм.
  Местонахождение и путь передвижения шторма Доксури. Фото: НЦГМП  
В 7 утра 25 июля шторм находился в 230 км к востоку от острова Лусон на Филиппинах, скорость ветра достигала скорости 167-183 км/ч.

Шторм должен двигаться на северо-запад со скоростью 10-15 км в час в течение следующих 48-72 часов и продолжит двигаться в том же направлении со скоростью 15 км в час в течение следующих 72-96 часов, при этом его сила ослабится.

Из-за воздействия шторма в северной части Восточного моря с 25 по 26 июля прогнозируются сильные ветры и волны на море 5-7 метров.

Ливни и грозы вероятны в центральной и южной части Восточного моря, включая воды Чыонгша, а также воды от Биньтхуана до Камау, Камау до Киенжанг и Сиамского залива.

Прогнозируется, что в Центральном нагорье и в южном регионе ожидаются умеренные или сильные дожди и грозы со средним количеством осадков 40-100 мм, а в некоторых местах даже более 150 мм.

Днем и вечером 25 июля в районах от Тхыатхьен-Хюэ до Биньтхуана вероятны ливни и грозы с количеством осадков 20-40 мм, местами даже до 70 мм.

25 июля максимальная температура может подняться до 34°С - 37°С в северном регионе и в провинциях Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ в центральном регионе, местами даже более 37°С.

ВИА/ИЖВ

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