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Доксури, по прогнозам, станет суперштормом
Шторм должен двигаться на северо-запад со скоростью 10-15 км в час в течение следующих 48-72 часов и продолжит двигаться в том же направлении со скоростью 15 км в час в течение следующих 72-96 часов, при этом его сила ослабится.
Из-за воздействия шторма в северной части Восточного моря с 25 по 26 июля прогнозируются сильные ветры и волны на море 5-7 метров.
Ливни и грозы вероятны в центральной и южной части Восточного моря, включая воды Чыонгша, а также воды от Биньтхуана до Камау, Камау до Киенжанг и Сиамского залива.
Прогнозируется, что в Центральном нагорье и в южном регионе ожидаются умеренные или сильные дожди и грозы со средним количеством осадков 40-100 мм, а в некоторых местах даже более 150 мм.
Днем и вечером 25 июля в районах от Тхыатхьен-Хюэ до Биньтхуана вероятны ливни и грозы с количеством осадков 20-40 мм, местами даже до 70 мм.
25 июля максимальная температура может подняться до 34°С - 37°С в северном регионе и в провинциях Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ в центральном регионе, местами даже более 37°С.