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Доклад о развитии человеческого потенциала 2025: Вьетнам входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития
С 1990 по 2023 год ИЧР Вьетнама вырос с 0,499 до 0,766, увеличившись на 53,5%, что свидетельствует о впечатляющем прогрессе. В то же время Доклад этого года указывает на беспрецедентное замедление глобального прогресса в развитии человеческого потенциала.
Доклад также подчеркивает, что искусственный интеллект (ИИ) может стать новым двигателем развития. Вместо устойчивого восстановления после тяжелого кризиса 2020–2021 годов, текущие темпы прогресса значительно ниже ожиданий. Если исключить два года кризиса, вызванного COVID-19, прогнозируемый рост человеческого развития в этом году — самый низкий с 1990 года.
Выступая на мероприятии, Рамла Халиди, Постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме, заявила, что Доклад HDR 2025 ясно подчеркивает: влияние ИИ на благополучие человека не является предопределённым. В этой связи ООН призывает правительства и общества сознательно формировать развитие ИИ, чтобы он служил интересам человека, а не наоборот.
Что касается Вьетнама, Она подчеркнула, что вызов реален и срочен, поскольку цифровая трансформация страны развивается быстрыми темпами, а национальное видение развития крайне амбициозно. ИИ сейчас находится в центре национальных дискуссий о будущем Вьетнама.
По её мнению, хотя средний уровень ИЧР во Вьетнаме высок, развитие человеческого потенциала между регионами и социальными группами остается неравномерным. Разрыв с лидирующими странами по ИЧР в регионе АСЕАН еще не был существенно сокращён.
В этом контексте ИИ может как помочь сократить эти разрывы, так и усугубить их. Г-жа Халиди подчеркнула, что Вьетнаму необходимо действовать немедленно, чтобы не угодить в эту ловушку. Она также отметила важность политических решений по ИИ, таких как Резолюция № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также Решение № 127/QĐ-TTg премьер-министра о принятии Национальной стратегии по исследованию, развитию и применению ИИ до 2030 года. Эти документы не только создают правовую основу для применения новых технологий, но и позволяют Вьетнаму развивать собственные ИИ-компетенции.
ПРООН высоко оценила инициативу премьер-министра Фам Минь Тьиня по подготовке 100 000 специалистов в области полупроводников и ИИ. В своём заявлении премьер-министр подчеркнул, что ИИ должен быть безопасным, этичным и инклюзивным.
Руководство ПРООН во Вьетнаме заверило, что организация окажет Вьетнаму поддержку в реализации национальной стратегии по ИИ, чтобы ИИ стал силой справедливости, устойчивости и прогресса как во Вьетнаме, так и в мире.