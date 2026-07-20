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Договор о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом имеет особо важное значение

Подписание 18 июля 1977 года Договора о дружбе и сотрудничестве между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам приобрело исключительно важное значение. Этот всеобъемлющий документ стратегического характера стал важнейшей политической и правовой основой для защиты независимости, существования и развития Лаоса и Вьетнама.
  Профессор, доктор наук Бовиенгкхам Вонгдала, председатель Общества лаосско-вьетнамской дружбы, бывший член Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, бывший министр технологий и коммуникаций Лаоса, даёт интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА). Фото: ВИА  
В связи с 49-й годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом (18 июля 1977 года — 18 июля 2026 года) корреспонденты Представительства ВИА в Лаосе побеседовали с профессором, доктором Бовиенгкхамом Вонгдалой, председателем Общества лаосско-вьетнамской дружбы, бывшим членом Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, бывшим министром технологий и коммуникаций Лаоса, о развитии вьетнамско-лаосского сотрудничества на протяжении последних 49 лет.

Профессор, доктор Бовиенгкхам Вонгдала отметил, что после провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики 2 декабря 1975 года международная и региональная обстановка отличалась чрезвычайной сложностью. В этих исторических условиях подписание 18 июля 1977 года Договора о дружбе и сотрудничестве между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам приобрело исключительно важное значение. Этот всеобъемлющий документ стратегического характера стал важнейшей политической и правовой основой для защиты независимости, существования и развития Лаоса и Вьетнама.

По его словам, на протяжении 49 лет обе страны совместно последовательно реализовывали положения этого исторического договора, что позволило двум народам преодолеть многочисленные испытания и вызовы истории. Он подчеркнул, что Договор о дружбе и сотрудничестве между Лаосом и Вьетнамом неизменно остаётся прочной основой и мощной движущей силой, обеспечивающей сохранение независимости, суверенитета, территориальной целостности обеих стран, а также их совместное строительство и развитие.

По мнению профессора, Договор о дружбе и сотрудничестве между Лаосом и Вьетнамом представляет собой ключевую правовую основу, позволяющую двум государствам постоянно расширять отношения великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества во всех важнейших сферах. Среди наиболее ярких примеров он назвал завершение демаркации и установления пограничных знаков на общей мирной и дружественной границе, углубление политического взаимодействия, укрепление оборонно-безопасностного потенциала, активное развитие сотрудничества в области экономики, культуры, социальной сферы, образования, науки и технологий, а также тесную и эффективную координацию действий двух стран на международных и региональных форумах.

Председатель Общества лаосско-вьетнамской дружбы особо подчеркнул, что наиболее значимым событием последнего времени в отношениях между двумя странами стал государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Лаос в декабре 2025 года. Тогда высшие руководители двух партий и двух государств договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень — стратегическая сопряжённость. По его словам, именно это создаёт прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества и достижения ещё более ощутимых практических результатов в интересах народов обеих стран.

Председатель Общества лаосско-вьетнамской дружбы, профессор, доктор наук Бовиенгкхам Вонгдала отметил, что в настоящее время региональная и международная обстановка развивается крайне сложно, отличается высокой степенью неопределённости и трудно поддаётся прогнозированию, оказывая непосредственное и серьёзное влияние как на мировую экономику в целом, так и на развитие Лаоса и Вьетнама.

В этой связи, по его мнению, обеим странам необходимо сосредоточить усилия на всесторонней конкретизации ключевого содержания отношений стратегической сопряжённости, о которых договорились руководители двух государств. Следует обеспечить дальнейшее углубление сотрудничества и достижение максимально ощутимых практических результатов в интересах народов Лаоса и Вьетнама.

Для этого, считает председатель Общества лаосско-вьетнамской дружбы, Лаосу и Вьетнаму необходимо сосредоточиться на решении ряда стратегических задач. Прежде всего следует обеспечить тесную стратегическую и политическую координацию, синхронизировать направления экономического развития, совершенствовать взаимосвязанную инфраструктуру и повышать эффективность трансграничной логистической сети. Во-вторых, необходимо уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров, инвестировать в развитие новой генерации специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки, что станет гарантией устойчивого развития обеих стран. Одновременно важно укреплять патриотическое и историческое воспитание молодёжи, чтобы она продолжала бережно сохранять и развивать отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости, являющиеся бесценным достоянием и объективной закономерностью отношений двух народов. Молодое поколение должно глубоко осознавать и воспринимать эти традиции, чтобы сохранять и приумножать их на долгие годы.

Кроме того, Лаосу и Вьетнаму необходимо совершенствовать механизмы сотрудничества с учётом новых реалий, создавая более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия, способные ещё больше повысить качество и практическую результативность отношений стратегической сопряжённости и обеспечить максимальную пользу народам обеих стран.

В качестве председателя Общества лаосско-вьетнамской дружбы профессор, доктор наук Бовиенгкхам Вонгдала заявил о намерении и впредь активно содействовать развитию народной дипломатии и дальнейшему укреплению тесных связей между двумя государствами. Общество лаосско-вьетнамской дружбы будет усиливать информационно-просветительскую и воспитательную работу, чтобы молодое поколение глубже понимало значение Договора о дружбе и сотрудничестве между Лаосом и Вьетнамом, а также других двусторонних документов.

По его словам, это станет важным этапом подготовки к крупным юбилейным мероприятиям 2027 года, когда будут отмечаться 50-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Лаосом и Вьетнамом (1977–2027) и 65-летие установления дипломатических отношений между Лаосом и Вьетнамом.

Председатель Общества лаосско-вьетнамской дружбы, профессор, доктор Бовиенгкхам Вонгдала подтвердил решимость и впредь беречь, защищать и постоянно развивать отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости между двумя партиями, двумя государствами и народами Лаоса и Вьетнама, чтобы отношения Лаос–Вьетнам и Вьетнам–Лаос вечно оставались зелёными и прочными на все времена.

ИЖВ/ВИА

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