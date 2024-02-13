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Доверие и дружба между Вьетнамом и Францией укрепляются на протяжении последних лет

Посол Франции во Вьетнаме Оливье Броше подчеркнул дружбу и взаимное доверие между двумя странами во время интервью, данного Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) по случаю фестиваля Лунного года (Tэт).
  Посол Франции во Вьетнаме Оливье Броше. (Фото: ВИA)  
Дружба и доверие укреплялись на протяжении последних пяти десятилетий, сказал он, уточнив, что президент Франции Франсуа Миттеран посетил Вьетнам в 1993 году, открыв период, в течение которого Франция сопровождала страну Юго-Восточной Азии.

Напомнив о телефонных переговорах между президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом 20 октября 2023 года, посол сказал, что обе стороны продемонстрировали свою решимость и добрую волю к укреплению двустороннего стратегического партнерства в предстоящие сроки.

Стратегическое партнерство должно развиваться на основе уважения дружбы и национального суверенитета, отметил он.

Франция хочет помочь Вьетнаму в устойчивом развитии, особенно в контексте того, что Вьетнам - страна, сильно пострадавшая от изменения климата, сказал он, назвав это одним из приоритетов Франции в двусторонних отношениях.

Упомянув о Партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP), дипломат сказал, что Франция выделила 500 миллионов евро (538,92 миллиона долларов США) стране Юго-Восточной Азии в этой области.

По словам Броше, инновации станут приоритетом сотрудничества двух стран в ближайшее время, и Франш может поделиться с Вьетнамом своими технологиями и опытом в этой области.

Посол также подчеркнул важность сотрудничества между местными властями, которое активно развивается благодаря десяткам реализуемых проектов.

По его словам, в числе приоритетов сотрудничества в период его пребывания во Вьетнаме, помимо экономического сотрудничества, в частности, в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), - борьба с изменением климата, энергетический переход и инновации.

Отметив большой потенциал экономических связей, он сказал, что он виден в различных областях, включая энергетику, фармацевтику, медицинскую продукцию и пищевую промышленность.

Что касается обмена между людьми, Броше сказал, что он служит основой для двусторонних дипломатических отношений, добавив, что французы хотят узнать о Вьетнаме, и в их глазах Вьетнам очень красив.

По словам посла, туризм остается важным каналом сотрудничества, о чем свидетельствует большое количество французских туристов, посетивших страну Юго-Восточной Азии в прошлом году.

По случаю Лунного Нового года Броше пожелал вьетнамскому народу процветания и успехов, а дружбе и сотрудничеству между двумя странами - дальнейшего роста в будущем.

ИЖВ/ВИА

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