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Доверие европейских фирм к бизнес-среде Вьетнама немного снижается, но все еще остается высоким
В опросе, подготовленном YouGov Decision Lab, говорится, что, хотя экономика Вьетнама выросла на рекордные 13,67% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года, индекс BCI снижается второй квартал подряд, упав на 6,4 индексных пункта по сравнению со вторым кварталом и на 10,8 по сравнению со первым.
Результат был связан с нестабильностью мировой экономики из-за эскалации конфликта в Украине, постоянным инфляционным давлением, нехваткой рабочей силы во всем мире и стагнацией глобального роста.
Однако в разгар текущей глобальной экономической неопределенности индекс BCI по-прежнему на 10,2 пункта выше своего допандемического уровня в 52,0 в четвертом квартале 2019 года и на 1,2 пункта выше, чем в четвертом квартале 2020 года, когда Вьетнам ослаблял ограничения, связанные с пандемией.
По словам председателя EuroCham Алена Кани, Вьетнам предлагает большие инвестиционные возможности для европейского бизнеса, особенно в среднесрочной и краткосрочной перспективе.
По его словам, благодаря Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и общей приверженности ЕС устойчивому развитию вьетнамские и европейские компании имеют большой потенциал роста.
Эти результаты BCI обнадеживают, сказал он, добавив, что Вьетнам, безусловно, будет в лучшем положении через 2-3 года, демонстрируя свое место среди самых интересных и динамичных направлений для бизнеса и инвестиций.
Между тем, генеральный директор Decision Lab Туэ Квист Томасен заявил, что ухудшение глобальной экономической ситуации сказывается на оптимизме лидеров европейского бизнеса во Вьетнаме. Однако благодаря сдерживанию инфляции, улучшению кредитных рейтингов и продолжающемуся росту ВВП история Вьетнама выглядит менее пессимистичной в глобальном масштабе, поскольку компании планируют и с нетерпением ждут 2023 года.
BCI является продвинутым индикатором европейского делового и инвестиционного сообщества во Вьетнаме. Чтобы лучше понять вьетнамский рынок, EuroCham приглашает своих более чем 1.200 членов, представляющих практически все сектора вьетнамской экономики, предоставлять ежеквартальные обновления о бизнес-среде Вьетнама и прогнозы для их собственного бизнеса во Вьетнаме.