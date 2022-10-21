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Доверие европейских фирм к бизнес-среде Вьетнама немного снижается, но все еще остается высоким

Доверие европейских предприятий к инвестиционной и деловой среде Вьетнама упало до 62,2 процентных пункта после усугубления глобального экономического спада, но все еще остается сильным
  Компания по производству одежды An Phu, провинция Хынгйен. Фото: ВИА  
Доверие европейских предприятий к инвестиционной и деловой среде Вьетнама упало до 62,2 процентных пункта после усугубления глобального экономического спада, но все еще остается сильным, согласно недавнему исследованию Индекса делового климата (BCI), опубликованному Европейской торговой палатой (EuroCham) во Вьетнаме.

В опросе, подготовленном YouGov Decision Lab, говорится, что, хотя экономика Вьетнама выросла на рекордные 13,67% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года, индекс BCI снижается второй квартал подряд, упав на 6,4 индексных пункта по сравнению со вторым кварталом и на 10,8 по сравнению со первым.

Результат был связан с нестабильностью мировой экономики из-за эскалации конфликта в Украине, постоянным инфляционным давлением, нехваткой рабочей силы во всем мире и стагнацией глобального роста.

Однако в разгар текущей глобальной экономической неопределенности индекс BCI по-прежнему на 10,2 пункта выше своего допандемического уровня в 52,0 в четвертом квартале 2019 года и на 1,2 пункта выше, чем в четвертом квартале 2020 года, когда Вьетнам ослаблял ограничения, связанные с пандемией.

По словам председателя EuroCham Алена Кани, Вьетнам предлагает большие инвестиционные возможности для европейского бизнеса, особенно в среднесрочной и краткосрочной перспективе.

По его словам, благодаря Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и общей приверженности ЕС устойчивому развитию вьетнамские и европейские компании имеют большой потенциал роста.

Эти результаты BCI обнадеживают, сказал он, добавив, что Вьетнам, безусловно, будет в лучшем положении через 2-3 года, демонстрируя свое место среди самых интересных и динамичных направлений для бизнеса и инвестиций.

Между тем, генеральный директор Decision Lab Туэ Квист Томасен заявил, что ухудшение глобальной экономической ситуации сказывается на оптимизме лидеров европейского бизнеса во Вьетнаме. Однако благодаря сдерживанию инфляции, улучшению кредитных рейтингов и продолжающемуся росту ВВП история Вьетнама выглядит менее пессимистичной в глобальном масштабе, поскольку компании планируют и с нетерпением ждут 2023 года.

BCI является продвинутым индикатором европейского делового и инвестиционного сообщества во Вьетнаме. Чтобы лучше понять вьетнамский рынок, EuroCham приглашает своих более чем 1.200 членов, представляющих практически все сектора вьетнамской экономики, предоставлять ежеквартальные обновления о бизнес-среде Вьетнама и прогнозы для их собственного бизнеса во Вьетнаме.

ВИА

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