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Добровольное донорство крови - 30 лет значительного развития
Движение зародилось в военное время, когда солдаты самоотверженно сдавали кровь своим раненым товарищам в условиях ограниченного медицинского обслуживания. После войны переливание крови проводилось в основном в крупных больницах, имевших хирургические отделения. Большая часть крови поступала от профессиональных доноров крови и медицинских работников, которые были не в состоянии удовлетворить спрос.
Серьезные изменения начались в начале 1980-х годов, когда профессоры Бать Куок Туйен, Тон Тат Тунг и многие другие ведущие эксперты по всей стране провели множество бесед и консультаций, чтобы изменить отношение людей к донорству крови и призвать их к её добровольной сдаче.
Спрос на донорскую кровь резко возрос в 1990-е годы, когда страна вступила в период «доймой» (обновления). Однако бурное распространение ВИЧ/СПИДа создало серьезную угрозу безопасности переливания крови, что привело к частой нехватке крови для лечения по всей стране.
Первая гуманитарная акция по сдаче крови была проведена 24 января 1994 года, открывшая новую главу движения добровольного донорства крови, в котором теперь участвуют люди из всех социальных слоев.
Это движение - не только символ гуманности, но и демонстрация солидарности и взаимопомощи, помогающая построить сильное и здоровое общество.
Движение добровольного донорства крови также стало свидетелем реформ и креативных подходов и методов организации. Использование технологий, социальных сетей и других медиаканалов помогло привлечь широкую общественность. Мероприятия по сдаче крови стали организовываться все более профессионально и творчески, привлекая внимание и вовлекая большое количество людей.
Было проведено множество мероприятий, вызвавших большой резонанс, таких как кампания по сдаче крови перед Лунным Новым годом, фестиваль «Красная весна», «Летние красные капли» и «Красное путешествие», а также мероприятия, приуроченные к Национальному дню добровольного донорства крови (7 апреля) и Всемирному дню донора крови (14 июня).
Доцент, доктор Нгуен Нгок Минь, бывший директор Центра гематологии и переливания крови, сказал, что за последние 30 лет движение добровольного донорства крови в значительной степени обеспечило потребность в крови для клинических целей, включая лечение пациентов, операции и трансплантацию органов.
Кроме того, движение внесло вклад в развитие и модернизацию сектора переливания крови во Вьетнаме. Были усовершенствованы методы скрининга и обработки крови, что повысило качество и эффективность использования донорской крови.
Помимо этого уделяется особое внимание признанию и поощрению добровольных доноров крови. В 2007 году Национальный институт гематологии и переливания крови (NIHBT) провел первую церемонию чествования 100 образцовых доноров крови со всей страны.
За 30 лет существования движения более 21,3 миллиона человек по всей стране приняли участие в сдаче крови, причем десятки тысяч людей стали образцовыми добровольными донорами, некоторые из которых сдавали кровь 30, 50 и даже более 100 раз.
В 2023 году Вьетнам добился значительных успехов, получив более 1,5 миллиона единиц крови, и 99 % доноров добровольно поделились своей кровью.
Это движение привлекло людей из всех слоев общества: полицейских, военных, госслужащих, работников, рабочих, фермеров, студентов, монахов и монахинь.
Профессор Нгуен Ань Чи, бывший директор NIHBT, отметил, что движение гуманитарного донорства крови действительно развилось и является очень устойчивым.
Его заслугой являются мероприятия по сдаче крови на национальном уровне, некоторые из которых даже получили международное признание. Многим другим странам потребовалось 50 лет или даже больше, чтобы распространить движение добровольного донорства крови так широко, как это произошло во Вьетнаме, добавил он.
При поддержке правительства и неустанных усилиях людей это движение, как ожидается, достигнет еще больших успехов в обеспечении безопасного и эффективного снабжения кровью общества.