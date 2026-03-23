Дни российской культуры во Вьетнаме 2026: укрепление культурных обменов и развитие дружбы.

Мероприятие реализуется на основе итогов визита Генерального секретаря То Лама в Россию в мае 2025 года, а также в рамках Программы культурного сотрудничества Вьетнам – Россия на период 2025–2027 годов.

Ключевым событием станет церемония открытия Дней российской культуры во Вьетнаме, которая состоится в 19:30 23 марта 2026 года во Дворце культуры труда «Вьетнам – СССР». Программу возглавят заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев и заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Та Куанг Донг. По информации организаторов, это значимое культурное событие, призванное познакомить вьетнамскую общественность с уникальными ценностями богатой традициями и самобытной российской культуры.

В рамках мероприятия жители столицы и Хошимина смогут насладиться выступлениями Омского государственного русского народного хора с программой «Наследники Сибири». Концерты пройдут во Дворце культуры труда «Вьетнам – СССР» 23 марта 2026 года и в Театре армии в Хошимине 25 марта 2026 года. В программу включены традиционные народные песни, известные композиции и самобытные танцы, такие как «Омский народный танец», «Купаленка», «Импровизация на темы русских народных мелодий», а также номера, сочетающие хоровое пение, балет и оркестровое сопровождение, ярко отражающие жизнь и душу жителей Сибири.

Организаторы отмечают, что благодаря гармоничному сочетанию музыки, хореографии и традиционных костюмов программа не только прославляет многовековые культурные ценности России, но и передаёт идеи любви к Родине, национальной гордости и стремления сохранить культурное наследие. Это также возможность укрепить взаимопонимание и дружбу между народами Вьетнама и Российской Федерации.

Параллельно с концертными программами будет организована выставка «Культурное наследие России», которая пройдёт в фойе Дворца культуры труда «Вьетнам – СССР» 23 марта 2026 года и в Театре армии в Хошимине 25 марта 2026 года. На выставке будет представлено около 30 фоторабот, посвящённых объектам культурного и природного наследия Российской Федерации, включённым в список ЮНЕСКО, а также изделия декоративно-прикладного искусства, ремесленные изделия и некоторые образцы традиционных костюмов России. Экспозиция даст вьетнамской публике возможность глубже познакомиться с историей, людьми и культурной самобытностью России.

В этот же период, в 10:00 23 марта 2026 года в Ханое состоится второе заседание Рабочей группы Вьетнам – Россия по культурному сотрудничеству под сопредседательством заместителя министра культуры Российской Федерации Андрея Малышева и заместителя министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Та Куанг Донга. Заседание направлено на оценку результатов культурного взаимодействия двух стран с момента первого заседания, особенно мероприятий культурного обмена в 2025 году по случаю 75-летия установления дипломатических отношений Вьетнам – Россия.