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Дни вьетнамской культуры в России в 2024 году открылись в Москве
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко также направила приветствие, выразив особую заинтересованность российских руководителей в данном мероприятии, а также в развитии и укреплении традиционных дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.
В своем вступительном слове министр Нгуен Ван Хунг подчеркнул, что мероприятие, проходящее после государственного визита во Вьетнам президента России Владимира Путина 19-20 июня, направлено на реализацию совместного заявления о дальнейшем углублении двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений в 2025 году.
За последние годы культурное, спортивное и туристическое сотрудничество между двумя странами стало более эффективным и достигло большого прогресса, а обмены между людьми все больше укрепляются. Это бесценное достояние двух народов и плод долгого пути, который две страны и их народы прошли вместе, добавил он.
Нгуен Ван Хунг отметил, что двустороннее культурное сотрудничество будет углубляться и конкретизироваться за счет новых областей сотрудничества, таких как подготовка работников культуры и артистов.
«Открытие Дней вьетнамской культуры в России в 2024 году является отправной точкой для целого ряда мероприятий: выставок, выступлений художественных коллективов, кинопоказов и программ по продвижению туризма во Вьетнаме. Эти события пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске, представив уникальную культурную атмосферу и передав образ Вьетнама как безопасной, дружелюбной, мирной, гостеприимной, интегрированной и развивающейся страны», - добавил он.
В свою очередь, министр Ольга Любимова сказала: «Сотрудничество России и Вьетнама в сфере культуры имеет долгую историю и становится всё более эффективным и многообразным. Свидетельством тому служат успешно проведенные мероприятия национального Года России и Вьетнама. Отдельным значимым событием стали Дни российской культуры в Ханое и Халонге в июле прошлого года. Сегодня мы с радостью встречаем ответные Дни вьетнамской культуры в России».