Для вьетнамского экспорта в ЕС остается достаточно возможностей

У вьетнамских товаров еще есть много возможностей для расширения своего присутствия на рынке Европейского Союза (ЕС), но доступ к его системам розничной торговли чрезвычайно важен. Об этом говорилось на семинаре в Хошимине 11 августа.

Выступая на мероприятии, организованном для поддержки отечественных предприятий в подключении к распределительным системам ЕС, Нгуен Тхао Хиен, заместитель начальника отдела европейско-американского рынка при Министерстве промышленности и торговли (МПТ), сказал, что 2022 год благоприятен для деятельности по продвижению экспорта и торговли с партнерами из ЕС, поскольку обе стороны восстанавливаются после пандемии COVID-19 при большой поддержке Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

Через два года после того, как соглашение вступило в силу, EVFTA не только способствует развитию двусторонней торговли, но и обеспечивает преимущества для деловых кругов обеих сторон в контексте колебаний рынков и воздействия пандемии, а также региональной и глобальной геополитической неопределенности.

По словам Хиена, способность предприятий использовать льготы, предусмотренные соглашением, также постепенно улучшается по прошествии двух лет.

Статистика МПТ показала, что доля предприятий, использующих льготные сертификаты происхождения по соглашению EVFTA, достигла 20,7% во второй год по сравнению с 14,8% в первый год.

Однако следует отметить, что многие вьетнамские товары по-прежнему сталкиваются с различными трудностями при доступе на рынок ЕС, поскольку они не полностью соответствуют его требованиям с точки зрения технических стандартов, прослеживаемости, экологических проблем и вопросов устойчивого развития.

Хиен сказал, что деятельность по продвижению торговли не осуществлялась согласованно с производством, маркетингом и проникновением на рынок.

Нгуен Тхи Хоанг Тхуй, торговый советник Вьетнама в Швеции, сказал, что еще есть возможности для вьетнамского экспорта в ЕС, особенно в Северную Европу, поскольку тамошнее население, несмотря на свою малочисленность, входит в группу с самым высоким средним доходом в мире и годовым спросом на импорт около 400 млрд. долл. США.

Ву Ань Шон, отвечающий за торговое представительство во Франции, отметил, что поставка товаров в иностранные каналы сбыта требует от предприятий долгосрочной ориентации и производственного плана, добавив, что помимо соблюдения правил и стандартов рынка, они также должны удовлетворить индивидуальные требования каждого дистрибьютора.

Кием Нят Тхань, генеральный директор T&T Food, импортера систем дистрибуции во Франции, добавил, что предприятия, желающие завоевать рынок ЕС, должны иметь конкретные и долгосрочные маркетинговые планы и стратегии, а также обеспечивать получение качественных продуктов./