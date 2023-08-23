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Для вьетнамских разработчиков искусственного интеллекта остается большой потенциал
Министр информации и телекоммуникаций Нгуен Мань Хунг указал на новый путь развития цифрового бизнеса, который предполагает создание виртуальных помощников с искусственным интеллектом, специально предназначенных для государственных служащих.
Это большой шаг в развитии электронного правительства, сказал он, добавив, что оно будет развиваться вместе с крупными моделями вьетнамского языка, которые станут основой для других предприятий по разработке виртуальных помощников на вьетнамском языке.
Разделяя точку зрения Хунга, заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зюй сказал, что в области исследований и применения искусственного интеллекта Вьетнам демонстрирует лучшие показатели вьетнамских продуктов виртуального помощника, продуктов для обработки изображений и камер для распознавания людей и номерных знаков, а также продуктов в банковской сфере и финансовый сектор.
Вьетнамским компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, следует рассмотреть возможность участия в конкретных нишах в области искусственного интеллекта, таких как компьютерное зрение, умные камеры и чат-боты в электронной коммерции, сказал Зюй, отметив, что это направление соответствует пути, который уже выбрали многие технологические компании по всему миру.
Исследования и разработки искусственного интеллекта военного телекоммуникационного оператора Viettel сосредоточены на обработке речи и естественного языка, компьютерном зрении и анализе данных, сказал Нгуен Ман Куи, директор Viettel Cyberspace, добавив, что Viettel также развивает области робототехники и цифровых двойников.
После инвестиций в развитие искусственного интеллекта доход от новых ИТ-услуг FPT — крупнейшего поставщика ИТ-услуг Вьетнама с зарубежными партнерами — достиг 1 миллиарда долларов США, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. А доходы от услуг цифровой трансформации выросли на 33% до 7,349 трлн донгов (более 308,5 млн долларов США).
По словам директора FPT Smart Cloud Ле Хонг Вьета, у FPT были исследовательские проекты, связанные с моделью большого языка (LLM) и обработкой естественного языка (NLP) для повышения точности искусственного интеллекта.
Более 100.000 внедорожников от крупного европейского производителя автомобилей оснащены передовыми системами мониторинга объемного обзора (ASVM) (Jelly View), что знаменует собой важную веху в стратегии Вьетнама по выводу своих продуктов искусственного интеллекта на международный рынок.
Всего за четыре года инвестиций в искусственный интеллект компания VinAI создала серию продуктов с применением искусственного интеллекта, особенно для автомобильной промышленности.
Всего через четыре года после инвестиций в искусственный интеллект компания разработала ряд продуктов на основе искусственного интеллекта, особенно для автомобильной промышленности.
Тем временем Techcombank реализовал сильную инвестиционную стратегию, сосредоточив внимание на трех основных столпах: совершенство данных – совершенство цифровых технологий – совершенство персонала. Цифровая трансформация банка значительно ускорилась в 2022 году: инвестиции в цифровые технологии обеспечили банку хорошие возможности для роста и помогли ускорить привлечение клиентов.
По словам Пранава Сета, директора по цифровым технологиям Techcombank, искусственный интеллект и большие данные помогли банку достичь впечатляющего роста.