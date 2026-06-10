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Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина принял делегацию Партии народного действия Сингапура и делегацию Революционного фронта за независимый Тимор-Лешти
Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан тепло приветствовал делегацию PAP и делегацию партии Fretilin, прибывшие с визитом во Вьетнам и для проведения рабочих встреч в Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, отметив, что это является наглядным свидетельством дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и партиями PAP и Fretilin, а также между Вьетнамом и двумя государствами.
Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина с удовлетворением отметил позитивную динамику отношений Вьетнама с Сингапуром и Тимором-Лешти, особо подчеркнув значение государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Сингапур, который открыл новые перспективы для углубления двустороннего сотрудничества.
Глава делегации PAP Ли Хун Чуан и глава делегации партии Fretilin Мария да Силва выразили удовлетворение и поблагодарили директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуана за оказанный приём, отметив, что для них является большой честью посетить Вьетнам и принять участие в данном семинаре; они также выразили восхищение динамичным развитием Вьетнама в последние годы и уверенность в том, что страна продолжит добиваться ещё более значительных успехов в будущем.
Ли Хун Чуан высоко оценил инициативу Вьетнама по организации семинара политических партий стран Юго-Восточной Азии, назвав её практическим мероприятием, предоставляющим политическим партиям возможность обмениваться опытом, укреплять взаимопонимание и вносить практический вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН, ориентированного на интересы народа.
Высоко оценивая модель экономического развития Сингапура, обеспечение социального благополучия и повышение уровня жизни населения, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан отметил, что данный опыт представляет большую практическую ценность и заслуживает изучения со стороны Коммунистической партии Вьетнама; одновременно он предложил Правительству Сингапура продолжить поддержку Вьетнама в подготовке и развитии трудовых ресурсов, особенно руководящих кадров и кадров стратегического уровня. Речь идёт, в частности, о программах подготовки кадров между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю, а также другими партнёрскими учреждениями Сингапура. Директор Академии предложил компетентным органам двух стран активно координировать усилия по эффективной реализации соглашений высокого уровня между двумя партиями, расширять обмен делегациями и механизмы регулярного диалога между руководством двух партий, включая успешное проведение первого Стратегического диалога Вьетнам – Сингапур, а также укреплять сотрудничество в подготовке кадров, научных исследованиях и обменах между стратегическими исследовательскими учреждениями и научным сообществом.
Глава делегации партии Fretilin Алейшу Мария да Силва выразил тёплые чувства к стране и народу Вьетнама, поблагодарил Коммунистическую партию и Правительство Вьетнама за ценную поддержку, оказанную Тимору-Лешти и партии Fretilin в период борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в процессе международной интеграции и нынешнего участия в деятельности АСЕАН. Глава делегации партии Fretilin отметил, что Вьетнам является образцом для Тимора-Лешти, подчеркнув, что партия Fretilin придаёт большое значение традиционным дружественным отношениям с Коммунистической партией Вьетнама и стремится изучать опыт Вьетнама в построении независимой и самостоятельной экономики, а также в привлечении иностранных инвестиций.
Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан подчеркнул, что Вьетнам всегда дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с Тимором-Лешти и его важными политическими силами, включая партию Fretilin; высоко оценил историческую роль Fretilin в борьбе за национальную независимость, строительстве и развитии Тимора-Лешти; выразил уверенность в том, что партия Fretilin будет и впредь вносить активный вклад в обеспечение стабильности и устойчивого развития Тимора-Лешти, а также мира, сотрудничества и развития в АСЕАН.