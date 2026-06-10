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Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина принял делегацию Партии народного действия Сингапура и делегацию Революционного фронта за независимый Тимор-Лешти

Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина с удовлетворением отметил позитивную динамику отношений Вьетнама с Сингапуром и Тимором-Лешти, особо подчеркнув значение государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Сингапур, который открыл новые перспективы для углубления двустороннего сотрудничества.
  Член Политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан принимает господина Ли Хун Чуана, руководителя группы депутатов парламента Сингапура от округа Джуронг-Ист – Букит-Баток GRC. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 9 июня член Политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан принял депутата парламента Сингапура от Партии народного действия (PAP) Ли Хун Чуана и члена Центрального комитета Революционного фронта за независимый Тимор-Лешти (Fretilin), бывшего премьер-министра Тимора-Лешти Эстанислау да Консейсау Алейшу Марию да Силву. Встреча состоялась по случаю их визита и рабочей поездки во Вьетнам, а также участия в семинаре «Роль политических партий Юго-Восточной Азии в формировании Сообщества АСЕАН», прошедшем в рамках третьего Форума будущего АСЕАН (AFF) 7–9 июня 2026 года.

Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан тепло приветствовал делегацию PAP и делегацию партии Fretilin, прибывшие с визитом во Вьетнам и для проведения рабочих встреч в Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, отметив, что это является наглядным свидетельством дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и партиями PAP и Fretilin, а также между Вьетнамом и двумя государствами.

Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина с удовлетворением отметил позитивную динамику отношений Вьетнама с Сингапуром и Тимором-Лешти, особо подчеркнув значение государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Сингапур, который открыл новые перспективы для углубления двустороннего сотрудничества.

Глава делегации PAP Ли Хун Чуан и глава делегации партии Fretilin Мария да Силва выразили удовлетворение и поблагодарили директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуана за оказанный приём, отметив, что для них является большой честью посетить Вьетнам и принять участие в данном семинаре; они также выразили восхищение динамичным развитием Вьетнама в последние годы и уверенность в том, что страна продолжит добиваться ещё более значительных успехов в будущем.

Ли Хун Чуан высоко оценил инициативу Вьетнама по организации семинара политических партий стран Юго-Восточной Азии, назвав её практическим мероприятием, предоставляющим политическим партиям возможность обмениваться опытом, укреплять взаимопонимание и вносить практический вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН, ориентированного на интересы народа.

Высоко оценивая модель экономического развития Сингапура, обеспечение социального благополучия и повышение уровня жизни населения, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан отметил, что данный опыт представляет большую практическую ценность и заслуживает изучения со стороны Коммунистической партии Вьетнама; одновременно он предложил Правительству Сингапура продолжить поддержку Вьетнама в подготовке и развитии трудовых ресурсов, особенно руководящих кадров и кадров стратегического уровня. Речь идёт, в частности, о программах подготовки кадров между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю, а также другими партнёрскими учреждениями Сингапура. Директор Академии предложил компетентным органам двух стран активно координировать усилия по эффективной реализации соглашений высокого уровня между двумя партиями, расширять обмен делегациями и механизмы регулярного диалога между руководством двух партий, включая успешное проведение первого Стратегического диалога Вьетнам – Сингапур, а также укреплять сотрудничество в подготовке кадров, научных исследованиях и обменах между стратегическими исследовательскими учреждениями и научным сообществом.

Глава делегации партии Fretilin Алейшу Мария да Силва выразил тёплые чувства к стране и народу Вьетнама, поблагодарил Коммунистическую партию и Правительство Вьетнама за ценную поддержку, оказанную Тимору-Лешти и партии Fretilin в период борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в процессе международной интеграции и нынешнего участия в деятельности АСЕАН. Глава делегации партии Fretilin отметил, что Вьетнам является образцом для Тимора-Лешти, подчеркнув, что партия Fretilin придаёт большое значение традиционным дружественным отношениям с Коммунистической партией Вьетнама и стремится изучать опыт Вьетнама в построении независимой и самостоятельной экономики, а также в привлечении иностранных инвестиций.

Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан подчеркнул, что Вьетнам всегда дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с Тимором-Лешти и его важными политическими силами, включая партию Fretilin; высоко оценил историческую роль Fretilin в борьбе за национальную независимость, строительстве и развитии Тимора-Лешти; выразил уверенность в том, что партия Fretilin будет и впредь вносить активный вклад в обеспечение стабильности и устойчивого развития Тимора-Лешти, а также мира, сотрудничества и развития в АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

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