НОВОСТИ
Директива Премьер-министра о содействии экспорту и развитии зарубежных рынков
По состоянию на конец дня 15 сентября 2025 года общий объём внешней торговли страны составил 637,21 млрд долл. США, что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; экспорт достиг 325,26 млрд долл. США (рост на 15,8%), импорт — 311,95 млрд долл. США (рост на 18,8%); положительное сальдо внешней торговли товарами составило 13,3 млрд долл. США.
Однако в условиях сложной и непредсказуемой мировой ситуации, особенно стратегической конкуренции, локальных конфликтов, нестабильности в ряде регионов, введения ответных налоговых мер США… деятельность по экспорту товаров в ближайшее время столкнётся с многочисленными трудностями и вызовами.
Для того чтобы своевременно, гибко, адекватно и эффективно адаптироваться к мировой и региональной ситуации, продолжать продвижение экспорта и развитие зарубежных рынков, с целью достичь роста экспорта в 2025 году более чем на 12% и внести вклад в достижение экономического роста на уровне 8,3–8,5% в 2025 году и двузначных показателей в последующие годы, Премьер-министр требует от министров, руководителей ведомств, органов при Правительстве, других центральных органов, председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения сосредоточить руководство, управление и реализацию следующих основных задач и решений:
Министерство промышленности и торговли — ведущая роль, координация с соответствующими органами
Отслеживать и владеть ситуацией на рынках и торговой политикой стран и партнёров для своевременной, гибкой и эффективной реализации мер в пределах компетенции или внесения предложений на уровень компетентных органов, направленных на содействие экспорту, устранение трудностей и препятствий.
Содействовать эффективному использованию заключённых соглашений о свободной торговле (ССТ), уделяя внимание установлению связей между предприятиями, продвижению торговли, поддержке компаний в использовании возможностей ССТ; продвигать переговоры о заключении новых ССТ для открытия потенциальных рынков (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Центральная Азия, Восточная Европа, Индия, Пакистан, Бразилия…); стимулировать переговоры и подписание двух ССТ между Вьетнамом и Mercosur, а также Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в IV квартале 2025 года.
Продолжать переговоры о заключении торгового соглашения о взаимных обязательствах с США по указанию компетентных органов, Правительства и Премьер-министра.
Реализовать крупные специализированные программы по продвижению торговли по отдельным отраслям на ключевых рынках: ЕС, США, Китай, Япония, Республика Корея, АСЕАН, Индия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка; диверсифицировать формы продвижения торговли, увязывать их с развитием производства и экспорта отечественных предприятий; развивать электронную коммерцию, цифровую трансформацию. Направлять работу торговых представительств, офисов по продвижению торговли, центров по представлению продукции Вьетнама за рубежом на усиление поддержки вьетнамских предприятий в предоставлении информации, консультациях, установлении контактов с экспортёрами, импортёрами и дистрибьюторами на соответствующих рынках, продвижении продукции и брендов.
Активизировать деятельность по продвижению торговли в целях избирательного импорта сырья, комплектующих, оборудования, технологий для производства, с целью поддержки отечественных предприятий в повышении производственных мощностей, увеличении добавленной стоимости экспортируемой продукции и сбалансированности торгового баланса.
Министерство сельского хозяйства и окружающей среды — ведущая роль, координация с соответствующими органами
Содействовать производству материалов для сельского хозяйства (семена, удобрения, средства защиты растений, корма) с целью самообеспечения внутри страны и сбалансирования торгового баланса с крупными партнёрами.
Развивать новые сорта, применять биотехнологии для селекции новых, уникальных продуктов, хранения после сбора урожая для создания конкурентных преимуществ в экспорте. Повышать качество продукции, обеспечивать чёткое географическое указание, выпускать продукцию с низким углеродным следом.
Продвигать переговоры по открытию рынков, взаимному признанию санитарных норм и безопасности пищевых продуктов, обеспечивая доступ на рынки для ключевых фруктов и овощей Вьетнама.
Взаимодействовать с отраслевыми ассоциациями и предприятиями для укрепления связей с сырьевыми зонами, усиливать хранение, переработку, особенно глубокую переработку для повышения добавленной стоимости экспорта.
Разрабатывать и публиковать справочники по техническим стандартам, нормам безопасности пищевых продуктов, SPS и требованиям к экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай, ЕС, США, Японию, Республику Корея, Индию, Австралию, Новую Зеландию, с особым вниманием к качеству продукции.
Министерство финансов — ведущая роль, координация с соответствующими органами
Вносить изменения в механизмы и политику в рамках компетенции или предлагать компетентным органам изменения для оздоровления деловой среды, устранения ненужных барьеров.
Направлять работу таможни по контролю качества товаров при таможенном оформлении, предотвращать ввоз некачественной продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности или происхождение.
Министерство иностранных дел — ведущая роль, координация с соответствующими органами
Продвигать политико-дипломатические меры, отслеживать мировую и региональную ситуацию, особенно в сфере торговли и инвестиций; укреплять отношения с ключевыми странами, особенно с крупными державами и стратегическими партнёрами; развивать экономическую дипломатию, расширять рынки, поддерживать предприятия во внешнеэкономической деятельности.
Министерство строительства — ведущая роль, координация с Министерством промышленности и торговли, местными органами
Разрабатывать и модернизировать инфраструктуру транспорта, складов, глубоководных портов, логистических центров для обеспечения потребностей экспорта и импорта.
Развивать водный транспорт в дельте Меконга, разнообразные логистические услуги, привлекать инвестиции в международные перевозки для снижения логистических расходов.
Реализовывать меры по повышению потенциала и доли перевозок экспортно-импортных грузов вьетнамскими морскими компаниями.
Министерство науки и технологий — ведущая роль, координация с соответствующими органами
Усиливать меры по защите интеллектуальной собственности и географических указаний потенциальной экспортной продукции на зарубежных рынках; проводить информационную работу, обучение и подготовку по вопросам ИС для предприятий.
Государственный банк Вьетнама — ведущая роль, координация с соответствующими органами
Осуществлять гибкое регулирование обменного курса, согласованное с процентными ставками, стабилизировать стоимость донга; развивать связи в валютно-банковской сфере в соответствии с международным правом и обязательствами, поддерживая торговлю и инвестиции, снижая риски.
Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения
Активно устранять трудности для каждого предприятия, каждого проекта, особенно крупных проектов с иностранным капиталом из ключевых рынков.
Привлекать транснациональные корпорации к инвестициям в проекты экспортного производства, приоритет — крупные проекты с современной технологией, высокой конкурентоспособностью, включением в глобальные цепочки.
Усиливать обмен информацией между регионами о производстве, урожае, объёмах и экспорте для совместного поиска прозрачных и выгодных рынков.
Обновлять данные о ситуации на приграничной торговле, информировать фермеров и предприятия о планировании производства, упаковки, экспорта сельхозпродукции, предотвращать заторы на границе.
Максимально сокращать административные процедуры, обеспечивать оперативность экспортно-импортной деятельности.