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Дипломат ЕС высоко оценивает роль Вьетнама в сотрудничестве с АСЕАН
Беседуя с корреспондентом ВИА в Индонезии 7 декабря в преддверии официальных визитов премьер-министра Фам Мин Тьиня в Люксембург, Нидерланды и Бельгию для участия в юбилейном саммите АСЕАН-ЕС, посвященном 45-й годовщине связей АСЕАН-ЕС, который состоится 9-15 декабря, Дризманс также провозгласил Вьетнам страной Юго-Восточной Азии, с которой у ЕС прочные отношения, и рамки сотрудничества ЕС-Вьетнам в настоящее время активны.
Говоря о значении первого саммита ЕС-АСЕАН, запланированного на 14 декабря, он сказал, что это историческое событие, что 27 глав европейских государств и правительств плюс два институциональных президента ЕС встретятся со всеми лидерами АСЕАН, чего никогда раньше не случалось.
Он подтвердил, что саммит имеет большое значение, поскольку он еще больше укрепляет двусторонние отношения между ЕС и АСЕАН, а также посылает сигнал остальному миру о том, что они привержены совместной работе. В трудные геополитические времена они вместе сделали выбор в пользу большего сотрудничества, большего партнерства, вместо того чтобы вступать в дальнейшую конкуренцию.
Что касается повестки дня саммита, Дризманс сообщил, что будет объявлено о некоторых крупных инвестициях ЕС в АСЕАН. Это будет полезно для устойчивого развития региона в области чистой энергетики, перехода к цифровым технологиям и устойчивой инфраструктуры.
Отвечая на вопрос о позиции АСЕАН в Индо-Тихоокеанской стратегии, недавно объявленной ЕС, он сказал, что удивительно подсчитать, сколько раз АСЕАН упоминалась в Индо-Тихоокеанской стратегии, АСЕАН действительно занимает центральное место в подходе ЕС к Индо-Тихоокеанскому региону, потому что сильная АСЕАН - это центр.
“Сильная АСЕАН хороша для ЕС, потому что она помогает стабилизировать различную геополитическую напряженность, нам нужна такая архитектура безопасности, этот институциональный якорь в регионе. И, конечно, сильная АСЕАН также хороша для ее собственных граждан, следовательно, для ее процветания, следовательно, как торгового партнера с нами. Вот почему мы так много вложили в это партнерство, потому что мы думаем, что это также хорошо для нас в Европе», - добавил он.
Что касается сотрудничества ЕС-АСЕАН в последние годы, посол сказал, что обе стороны установили стратегическое партнерство в 2020 году, которое переросло в очень всеобъемлющее партнерство. ЕС на самом деле является наиболее всеобъемлющим партнером АСЕАН, участвующим в 20 различных диалогах.
«Как раз на этой неделе проходит конференция по высокоскоростным вычислениям, мы вместе работаем над автомобильным транспортом, над изменением климата, над правами человека, над многими вещами. Поэтому я думаю, что наиболее всеобъемлющим является то, что мы также вносим самый большой финансовый вклад в различные направления работы АСЕАН как региональной организации», - отметил он.
«Мы, конечно же, являемся ключевым экономическим партнером. Мы являемся третьим по величине торговым партнером АСЕАН и наоборот. АСЕАН - наш третий по величине торговый партнер. И только если вы посмотрите на приток инвестиций, так называемый приток прямых иностранных инвестиций только в прошлом году в 2021 году, мы заняли второе место. Так что наши отношения, наше партнерство очень тесные, несмотря на то, что мы находимся на другом конце света. Они были очень связаны самыми разными способами».
По его словам, ЕС и АСЕАН должны сделать еще больше вместе, чтобы стимулировать соответствующие «зеленые» транзакции.
«Нам нужно стать углеродно-нейтральными, как Европа, но в конечном итоге также и как АСЕАН, как и весь мир. Это то, что мы обязались делать на различных конференциях по изменению климата. Так что это потребует большого сотрудничества, это потребует, чтобы мы работали вместе над укреплением чистой энергии, возобновляемых источников энергии. Это означает увеличение инвестиций из Европы. Это также означает более тесное политическое сотрудничество по этим иногда сложным темам», - сказал он.
Он также предложил работать вместе над тем, чтобы соединить друг друга. Недавно они подписали всеобъемлющее соглашение о воздушном транспорте, которое представляет собой очень важную сделку, направленную на создание своего рода единого авиационного пространства - 37 стран ЕС и АСЕАН.
Дипломат призвал к дальнейшей совместной работе по аспектам безопасности, заявив, что вместе они могли бы быть решительными сторонниками основанного на правилах международного порядка, гарантирующего мир и стабильность, и работать вместе для продвижения этих основных ценностей.