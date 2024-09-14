Дипломат выделяет основные задачи вьетнамско-российского межправительственной комиссии

25-е заседание, проходившее 11 и 12 сентября, стало продолжением третьего заседания вьетнамско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству под сопредседательством председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина в ходе официального визита вьетнамского лидера в Россию 8-10 сентября.



По словам Ле Тхи Тху Ханг, эти встречи направлены на развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года и телефонных переговоров генерального секретаря партии, президента Вьетнама То Лама с президентом Путиным в августе.

Заместитель министра отметил успехи вьетнамско-российского межправительственной комиссии в развитии двусторонних отношений, регулярные обмены делегациями высокого уровня и заметный прогресс в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта, науки, образования, культуры, туризма и спорта.



В перспективе обе стороны согласовали более 100 пунктов в более чем 20 областях сотрудничества, что свидетельствует о неизменной приверженности укреплению связей в сферах политики-дипломатии, экономики-торговли-инвестиций, сельского хозяйства, промышленности, энергетики-нефти и газа, информации-коммуникаций, науки-образования, культуры-спорта, туризма и обменов между людьми.



Эти значительные результаты отражают решимость обеих стран укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство, подтвердила Ле Тхи Тху Ханг, поскольку в следующем году Вьетнам и Россия будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений.



По словам дипломата, вьетнамскому подкомитету необходимо серьезно и активно реализовывать договоренности, изложенные в Совместном заявлении об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Она призвала к активному сотрудничеству, прямому общению и скоординированному выполнению обязательств, а также своевременному информированию вышестоящих инстанций по вопросам, выходящим за рамки их компетенции.



В области культуры-спорта, образования-переподготовки, труда-туризма и обмена людьми замминистра предложила сторонам наметить планы торжественной и эффективной организации мероприятий по празднованию 75-летия установления дипломатических отношений.



Ле Тхи Тху Ханг высказалась за развитие преподавания вьетнамского и русского языков, студенческих обменов, развитие человеческих ресурсов и продление сроков получения электронных виз для вьетнамских граждан. Кроме того, она подчеркнула важность использования 60-тысячной вьетнамской общины в России в качестве моста для развития сотрудничества.