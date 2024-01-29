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Дипломаты в Ханое призвали к сохранению редких животных

В мероприятии приняли участие послы, главы международных представительств во Вьетнаме, а также представители министерств, ведомств и экологических агентств Вьетнама, студентов и любителей окружающей среды во Вьетнаме. 28 января в пешеходной зоне вокруг озера Хоанкием Посольство Саудовской Аравии во Вьетнаме организовало программу «Catwalk 2024 г.» – кампанию по прогулкам на свежем воздухе, проводимую ежегодно в глобальном масштабе с целью повышения осведомленности общественности в области здравоохранения посредством подчеркивания важности сохранения кошачьих млекопитающих.

В мероприятии приняли участие послы, главы международных представительств во Вьетнаме, а также представители министерств, ведомств и экологических агентств Вьетнама, студентов и любителей окружающей среды во Вьетнаме.

Выступая на мероприятии, Посол Саудовской Аравии во Вьетнаме Мохаммед Исмаил А. Дальви сказал, что Посольство организовало данное мероприятие, чтобы внести имя Вьетнама в список участников этой значимой глобальной кампании и выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в этом мероприятии, с целью совместно повысить осведомленность о сохранении кошачьих и продемонстрировать связь между нами в области здравоохранения.

После церемонии открытия делегаты прогулялись вокруг озера Хоанкием и передали послания о важности биоразнообразия и сохранения дикой природы.

ВИА/ИЖВ

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