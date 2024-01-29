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Дипломаты в Ханое призвали к сохранению редких животных
В мероприятии приняли участие послы, главы международных представительств во Вьетнаме, а также представители министерств, ведомств и экологических агентств Вьетнама, студентов и любителей окружающей среды во Вьетнаме.
Выступая на мероприятии, Посол Саудовской Аравии во Вьетнаме Мохаммед Исмаил А. Дальви сказал, что Посольство организовало данное мероприятие, чтобы внести имя Вьетнама в список участников этой значимой глобальной кампании и выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в этом мероприятии, с целью совместно повысить осведомленность о сохранении кошачьих и продемонстрировать связь между нами в области здравоохранения.
После церемонии открытия делегаты прогулялись вокруг озера Хоанкием и передали послания о важности биоразнообразия и сохранения дикой природы.