Дипломатия закладывает прочную основу для вступления Вьетнама в новую эпоху развития

В своей статье он отметил, что в период работы XIII созыва Партии мир претерпел глубокие, эпохальные изменения, которые, с одной стороны, открыли значительные возможности и благоприятные условия, а с другой, поставили перед странами беспрецедентные вызовы.

На этом фоне Вьетнам сталкивается с переплетением возможностей и вызовов. С одной стороны, международная обстановка в целом остается благоприятной для развития, а растущий спрос на сотрудничество и экономическую связанность позволяет стране углублять международную интеграцию и продвигаться на более высокий уровень развития. С другой стороны, Вьетнаму приходится противостоять непредсказуемости глобальных процессов, возросшим рискам для мировой экономики и системы безопасности, а также угрозе отставания в случае несвоевременного освоения научно-технологических достижений и новых тенденций развития.

В условиях нестабильной глобальной обстановки, под правильным руководством Партии, при эффективном управлении со стороны Государства, результативной деятельности Правительства и Национального собрания, а также согласованных усилиях министерств и населенных пунктов, Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику мира, сотрудничества и развития, независимости и самостоятельности, многосторонности и диверсификации. Благодаря этому страна продолжает выделяться как яркий очаг мира, стабильности и развития в регионе.

Знаковым достижением стало расширение и углубление отношений Вьетнама с соседними странами, ведущими мировыми державами и ключевыми партнёрами. В настоящее время Вьетнам поддерживает дипломатические отношения со 194 государствами и установил всеобъемлющие стратегические партнёрства, стратегические партнёрства и всеобъемлющие партнёрства с 42 партнёрами. Примечательно, что впервые страна выстроила всеобъемлющие стратегические партнёрства со всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также партнёрства всеобъемлющего уровня или выше с 18 из 21 страны «Группы двадцати» (G20).

Политическое доверие и сотрудничество с ключевыми партнёрами, особенно с соседними государствами и традиционными друзьями, последовательно укреплялись, при этом двустороннее взаимодействие достигло заметных прорывов в торговле, инвестициях, цифровой трансформации, «зелёном» переходе, науке и технологиях, а также в сфере обороны и безопасности.

Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву. (Фото: ВИА)

Дипломатия также внесла важный вклад в обеспечение национальной безопасности «заранее и издалека», твёрдо отстаивая мир и стабильность, отметил Нгуен Минь Ву. Он подчеркнул, что в условиях серьёзных глобальных потрясений Вьетнам эффективно выстраивал отношения с партнёрами и последовательно отдавал приоритет мирному урегулированию существующих вопросов на основе международного права.

Такой подход способствовал сохранению мирных, стабильных и кооперативных сухопутных границ, продвижению переговорных процессов с рядом стран, установлению исходной линии в Тонкинском заливе, подаче досье о расширенном континентальном шельфе в центральной части Восточного моря, а также продвижению разработки Кодекса поведения в Восточном море (COC).

На многостороннем направлении Вьетнам всё более наглядно демонстрирует свой потенциал, ответственность и международный авторитет, принимая у себя крупные международные мероприятия, а также расширяя участие в миротворческой деятельности ООН и глобальных усилиях по решению общих вызовов, таких как изменение климата и продовольственная безопасность.

Достигнутые результаты подтверждают, что в период работы XIII съезда Партии дипломатия, прежде всего многосторонняя, стала важной движущей силой укрепления мира, повышения международного авторитета страны и создания благоприятных условий для уверенного вступления Вьетнама в новую эпоху развития, подчеркнул Нгуен Минь Ву.