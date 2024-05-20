Диверсификация рынков для продвижения экспорта

С января по апрель общая выручка Вьетнама от импорта и экспорта составила 238,88 млрд. долл. США, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них зарубежные поставки составили более 123 млрд. долл. США, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как оборот импорта превысил 115 млрд. долл. США, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в стране насчитывается 21 позиция с экспортным оборотом более 1 млрд. долл. США, что составляет 86,4% от общего экспортного оборота.



Примечательно, что поставки на основные рынки, такие как США, ЕС и Китай, продемонстрировали двузначный рост. США - крупнейший экспортный рынок Вьетнама с оборотом в 34,1 млрд. долл. США, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Китай достиг 18 млрд. долл. США, увеличившись за год на 14,4 %, а в ЕС и Республику Корея - 16,4 млрд. долл. США и 8,4 млрд. долл. США, увеличившись на 15 % и 10,2 %, соответственно.

Генеральный директор акционерного общества Garment 10 (Garco 10) Тхан Дык Вьет сообщил, что в первом квартале 2024 года компания получила больше заказов, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечаются положительные сдвиги в объеме заказов на второй квартал и первую половину третьего квартала, добавил он.



Акционерная компания Gia Dinh Group находится в такой же ситуации. Количество полученных ею заказов увеличилось более чем на 30 %, что обеспечивает занятость работников до сентября или октября. Наряду с освоением традиционных рынков, таких как США и ЕС, Gia Dinh Group расширила свой охват до Японии и Республики Корея, а также освоила нишевые рынки, такие как Южная Африка и Мексика.



Компании, занимающиеся экспортом овощей и фруктов, такие как Ameii Vietnam Joint Stock Company, которые раньше ориентировались на традиционные рынки, такие как ЕС, США и Китай, теперь переключились на поиск заказов на Ближнем Востоке и в Южной Азии.



Несмотря на радужные перспективы, предприятия также сталкиваются с серьезными проблемами в своей экспортной деятельности. Например, на рынке ЕС вступил в силу ряд нормативных актов, касающихся экологичности продукции, расширения ответственности производителей, отслеживания цепочки поставок и требований по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Страны, экспортирующие продукцию на этот рынок, должны их соблюдать.

Эксперты рекомендуют предприятиям максимально использовать потенциал рынков, с которыми Вьетнам подписал соглашения о свободной торговле (ССТ). Необходимо осваивать новые рынки, такие как Африка, Ближний Восток и Южная Америка, отмечают они.



По словам экономического эксперта Динь Чонг Тхинь, Вьетнам участвует в 19 двусторонних и многосторонних ССТ с большинством экономик мира, из которых 16 действуют с более чем 60 партнерами, охватывающими пять континентов, на долю которых приходится почти 90% мирового ВВП.



Для достижения целевого показателя роста экспорта на 2024 год Министерство промышленности и торговли (MoIT) стремится к реализации решений, включая усилия по расширению переговоров по ССТ, реализации стимулов подписанных соглашений и инновационных мероприятий по продвижению торговли, сказал Чан Тхань Кхай, заместитель директора Агентства внешней торговли при министерстве.