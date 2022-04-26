Диалог освещает роль женщин в дипломатии

25 апреля в Ханое Вьетнамский союз организаций дружбы (VUFO) и Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) во Вьетнаме провели совместное мероприятие для продвижения роли женщин в дипломатии.

Диалог на тему «Женщины и дипломатия — серия «Женское лидерство» стал частью серии мероприятий, инициированных структурой «ООН-женщины» во Вьетнаме для расширения прав и возможностей женщин на руководящих должностях. Он также был приурочен к 45-летнему членству Вьетнама в ООН (1977–2022 гг.).

Выступая на мероприятии, председатель VUFO, посол Нгуен Фыонг Нга сказала, что женщины и роль женщин стали предметом озабоченности ООН и многих стран мира, включая Вьетнам.

По ее словам, роль женщин в политике и дипломатии все более возрастает. Женщины, в том числе из Вьетнама, активно участвовали и занимали важные должности в политических и дипломатических организациях.

Она добавила, что женщины вносят отличный и эффективный вклад в миротворческие операции ООН, а процент женщин, присоединяющихся к этим миссиям, выше, чем цель, установленная ООН. Она отметила, что их участие в миротворческих миссиях способствовало укреплению взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между людьми во всем мире.

По словам Нгуен Фыонг Нга, поскольку две трети его сотрудников составляют женщины, VUFO уделяет большое внимание наращиванию потенциала женщин и расширению их возможностей в области дипломатии.

Представитель структуры «ООН-женщины» во Вьетнаме Элиза Фернандес подчеркнула, что гендерное равенство остается главным приоритетом глобальной повестки дня и предметом озабоченности ООН и многих стран мира. Она подчеркнула все более важную роль вьетнамских женщин в дипломатии, особенно в миротворческих миссиях ООН.

В ходе диалога спикеры поделились своим ценным опытом получения знаний и навыков для дипломатической деятельности в условиях быстро меняющейся международной обстановки, тем самым вдохновив других женщин на то, чтобы максимально использовать свои сильные стороны, и показать им, как сбалансировать профессиональную и личную жизнь.