Деятельность IPEF должна основываться на принципах открытости, инклюзивности и прозрачности

Представитель МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Фото: VNА

По её словам, 23 мая во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тинь принял участие в режиме онлайн и выступил на церемонии запуска переговорного процесса Индо-Тихоокеанской экономической структуры. Ле Тхи Тху Ханг сказала: «Вьетнам вместе с другими странами-членами АСЕАН и соответствующими партнерами обсудит содержание Индо-Тихоокеанской экономической структуры, связанное с разными отраслями, включая торговлю, цепочку поставок; чистую энергию, декарбонизацию и инфраструктуру, налоговую политику и борьбу с коррупцией. Мы стремимся создать механизм сотрудничества в интересах всех народов, ради мира, стабильности, развития и процветания в регионе и мире».

Ле Тхи Тху Ханг также подтвердила позицию Вьетнама о том, что деятельность Индо-Тихоокеанской экономической структуры должна основываться на принципах открытости, инклюзивности и прозрачности, соответствовать международному праву и центральной роли АСЕАН. «Вьетнам привержен построению независимой и самостоятельной экономики в тесной связи с активизацией международной интеграции. Вьетнам присоединился к некоторым инициативам по установлению международных экономических связей. Причем мы можем эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для строительства и развития страны».