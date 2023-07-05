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НОВОСТИ

Дефицита электроэнергии в северном регионе больше не будет

С конца июня уровень воды в гидроэнергетических водохранилищах начал повышаться, а технические проблемы ряда турбин теплоэлектростанций устранены, что обеспечивает достаточное энергоснабжение на севере страны, заявил заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Кхай. С конца июня уровень воды в гидроэнергетических водохранилищах начал повышаться, а технические проблемы ряда турбин теплоэлектростанций устранены, что обеспечивает достаточное энергоснабжение на севере страны, заявил заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Кхай.

Выступая на очередной пресс-конференции правительства 4 июля, До Тханг Кхай сказал, что общий объем электроэнергии, произведенной внутри страны и импортированной в июне, достиг 25,32 млрд. кВт/ч, что на 3,4% больше по сравнению с прошлым годом, в результате чего общий показатель за первые шесть месяцев этого года достиг 136,09 млрд кВт/ч.

Однако, по его словам, энергосистема в июле столкнется со многими трудностями, особенно в северном регионе, где прогнозируется ряд волн жары и, несмотря на улучшение ситуации, уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций все еще низкий.

Следуя указаниям правительства и премьер-министра, Министерство промышленности и торговли обратилось к электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN) с просьбой постоянно обновлять работу энергосистемы и рынка электроэнергии, обеспечивая энергоснабжение в 2023 году, при этом активно строя планы по реагированию на сложные ситуации в энергосистеме, сказал он.

В то же время EVN было предложено координировать с потребителями, особенно с теми, у кого большое потребление, а также разработку планов корректировки нагрузки на электроэнергию для обеспечения безопасности энергосистемы.

До Тханг Кхай выделил четыре основных решения для обеспечения бесперебойной работы системы - обеспечение топливом тепловых электростанций, минимизация и оперативное устранение проблем системы, правильная эксплуатация гидроэнергетических источников, усиление экономии электроэнергии и ускорение реализации энергетических проектов.

Основываясь на расчетах и решениях, он подчеркнул, что с сегодняшнего дня и до конца 2023 года будет обеспечено в основном энергоснабжение производства и жизнедеятельности населения после дефицита, зафиксированного в мае и июне из-за жаркой погоды и продолжительной засухи.

Что касается солнечных энергосистем на крышах домов, заместитель министра Кхай сказал, что правительство поручило Министерству промышленности и торговли и местным органам власти пересмотреть и скорректировать инвестиции для обеспечения их устойчивости.

Согласно национальному плану развития энергетики на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года, к 2030 году мощность солнечных энергосистем на крышах увеличится на 2.600 МВт, отметил он.

ИЖВ/ВИА

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