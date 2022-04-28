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Детям в возрасте от 5 до 12 лет ввели более 1 млн. доз вакцины против COVID-19

По данным Министерства здравоохранения (МЗ), более 1 млн. доз вакцины против COVID-19 было введено детям в возрасте от 5 до 12 лет в провинциях и городах страны по состоянию на полдень 27 апреля.
  Ученику делают прививку от COVID-19 в провинции Биньтхуан. Фото: ВИА  

По данным Министерства здравоохранения (МЗ), более 1 млн. доз вакцины против COVID-19 было введено детям в возрасте от 5 до 12 лет в провинциях и городах страны по состоянию на полдень 27 апреля.

Министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг обратился к населенным пунктам с просьбой ускорить охват вакцинацией, поскольку в настоящее время он остается медленным.

Статистика Департамента профилактической медицины МЗ показала, что во Вьетнаме насчитывается более 11,8 млн. детей в возрасте от 5 до 11 лет. Из них 3,6 млн. подлежат трехмесячной отсрочке вакцинации после заражения COVID-19 и им сделают первую прививку в июле или августе.

Вакцинация детей от COVID-19 — одна из важных задач сферы здравоохранения в 2022 году.

Страна получила 4,6 млн. доз вакцины против COVID-19, пожертвованных Австралией для вакцинации детей. К настоящему времени выделено более 2,3 млн. доз.


ВИА

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