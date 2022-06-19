Дети – решающие судьбы Земли

Экологическое образование для детей, которые более уязвимы к последствиям изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды, чем другие группы, считается ключом к обеспечению лучшего будущего Земли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год около 7 млн. человек умирают от загрязнения воздуха, из них почти 4 млн. из Азиатско-Тихоокеанского региона. Около 92% людей в мире не дышат чистым воздухом, а более 88% заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды и изменением климата, возникают у детей в возрасте до 5 лет.

Международный конкурс письма Всемирного почтового союза (ВПС) стал хорошим способом обучения детей вопросам защиты окружающей среды.

В этом году ВПС проводит 51-й Международный конкурс сочинений на тему: «Напишите письмо влиятельному лицу, объяснив, почему и как им следует действовать в связи с климатическим кризисом».

Во Вьетнаме это 34-й конкурс, совместно организованный Министерством информации и коммуникаций, Министерством образования и профессиональной подготовки, Министерством природных ресурсов и окружающей среды, Ассоциацией писателей Вьетнама, Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина и Центральным советом по делам детей.

Конкурс был запущен и продвигался по всей стране с ноября 2021 года по март 2022 года. Организационный совет получил почти миллион писем от учеников из 62 городов и областей.

Тема предлагала участникам написать письмо влиятельному человеку, поэтому получатели, которых они выбрали, были весьма разнообразны и неожиданны. Это лица с глобальными ролями, должностями и обязанностями, такие как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш, президент саммита COP 26 Алок Шарм или лидер Межправительственной группы экспертов по изменению климата Хеосунг Ли и председатель Ассоциации защиты дикой природы и т. д. Среди этих влиятельных политиков – и представители вьетнамского государства и правительства, министры многих секторов и известные личности, завоевавшие доверие.

После пяти туров в финал было отобрано 100 писем, из них одно на 1-е место, три - на 2-е премии, пять на 3-е, 30 утешительных призов, 61 приз многообещающих писателей; и 2 приза для кандидатов-инвалидов. Участники, занявшие первое и второе места, были награждены Знаком творческой молодежи ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина.

Нгуен Бинь Нгуен из класса 9A1 средней школы Нгуен Чи Фыонг, район Бадинь, Ханой, получил 1-е место на 51-м Международном конкурсе письма ВПС (2022 г.) во Вьетнаме. Обладатель первого приза выбрал идею превращения в ветер, чтобы отправить письмо пианисту Данг Тхай Шону. В письме красиво написано сообщение: «Музыка снимет напряженность вокруг глобального климатического кризиса. Музыка обладает “мягкой силой”, помогая людям изменить свое отношение к защите окружающей среды».

На протяжении многих лет Министерство образования и профессиональной подготовки уделяло особое внимание включению образования в области окружающей среды, изменения климата и смягчения последствий стихийных бедствий в школьные программы на всех уровнях.

Министерство также координировало свои действия с соответствующими министерствами и ведомствами, а также с ЮНИСЕФ во Вьетнаме для обучения детей важности защиты окружающей среды и реагирования на изменение климата и повышение уровня моря.

Как только у детей с раннего возраста появится чувство сохранения окружающей среды, это станет гарантией устойчивого будущего Зеленой планеты.