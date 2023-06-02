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Десятый рабочий день пятой сессии НС 15-го созыва
В первой половине дня под руководством заместителя председателя НС Нгуен Дык Кхая НС провело пленарное заседание для дальнейшей дополнительной оценки результатов реализации плана социально-экономического развития и исполнения государственного бюджета в 2022 году, выполнения плана социально-экономического развития и исполнения государственного бюджета в первые месяцы 2023 года, а также обсуждения вопроса дополнительных инвестиций в уставный капитал Банка сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама.
В завершение заседания глава Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг разъяснила ряд вопросов, интересующих депутатов НС.
Во второй половине дня под руководством заместителя председателя НС Нгуен Дык Кхая НС обсудило вопросы утверждения окончательного расчета государственного бюджета за 2021 год, практики бережливости, борьбы с расточительством в 2022 году, продолжения реализации политики снижения налога на добавленную стоимость в размере 2% в соответствии с Резолюцией №43/2022/QH15 от 11 января 2022 года, определения списков и объемов инвестиций в задачи и проекты в рамках Программы социально-экономического восстановления и развития, утверждения, корректировки и дополнения в план использования среднесрочных государственных бюджетных инвестиций на период 2021-2025 гг. и распределения плана государственных среднесрочных инвестиций 2023 г. в рамках Национальной целевой программы.
В конце заседания Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, Министр финансов Хо Дык Фок ответили на ряд вопросов, интересующих депутатов НС.