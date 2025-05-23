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Деревообрабатывающий и мебельный сектор - ключевое направление в экономических связях между Вьетнамом и Индией
Выступая на семинаре, Буй Чунг Тхыонг, торговый советник посольства Вьетнама в Индии, отметил растущие перспективы стратегического сотрудничества, особенно в условиях, когда экспорт на традиционные рынки сталкивается с растущими проблемами.
Он отметил статус Индии как одного из самых быстрорастущих мебельных рынков мира, объем которого, по прогнозам, превысит 40 миллиардов долларов США к 2025 году, а двузначный рост продолжится до 2030 года. Вьетнам, в свою очередь, является вторым по величине экспортером деревянной мебели в мире, известным своими мощными производственными мощностями, передовыми технологиями обработки и квалифицированной рабочей силой.
По словам Буй Чунг Тхыонга, согласование производственных преимуществ Вьетнама с огромным спросом на индийском рынке принесет пользу обеим сторонам, позволяя вьетнамским компаниям расширить свою долю на рынке и предлагая индийским предприятиям высококачественные поставки по конкурентоспособным ценам.
Раджеш Бхагат, председатель и генеральный директор Worldex India, подчеркнул огромный потенциал индийского мебельного сектора, который подпитывается ростом инфраструктуры, развитием недвижимости и быстрой урбанизацией. Он призвал вьетнамские предприятия к долгосрочному партнерству, включая совместные предприятия и технологическое сотрудничество.
Нго Ши Хоай, заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации лесоматериалов и лесной продукции (VIFOREST), назвал как возможности, так и проблемы в двусторонней торговле. В качестве благоприятных условий он назвал стратегическое партнерство между двумя странами и Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Индией. По его словам, вьетнамская мебель соответствует вкусам индийских потребителей. Однако остаются препятствия, такие как торговые барьеры, различия в технических стандартах, требования индийского Бюро индийских стандартов (BIS) по сертификации, высокие транспортные расходы, а также конкуренция со стороны Китая и других стран АСЕАН.
Чтобы преодолеть эти препятствия, Нго Ши Хоай предложил подписать меморандумы о взаимопонимании между ассоциациями, проводить регулярный обмен информацией о рынке, ускорить сертификацию BIS и участвовать в торговых ярмарках и выставках в обеих странах.
Участники также обсудили сотрудничество в области дистрибуции, инвестиций, передачи технологий и совместного производства, что свидетельствует о большом потенциале для того, чтобы деревообрабатывающая и мебельная промышленность стала одним из основных направлений вьетнамско-индийского экономического сотрудничества.