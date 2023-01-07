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Деревообрабатывающая промышленность использует все преимущества для достижения своих целей
* Поиск возможностей в нишевых продуктах
Согласно статистике Главного управления таможни Вьетнама, экспортный оборот древесины и изделий из дерева в 2022 году оценивается в 15,8 млрд. долл. США, из которых экспорт изделий из дерева оценивается в 10,92 млрд. долл. США, что на 6,7 % больше по сравнению с 2021 годом.
Чтобы достичь такого показателя экспорта, лесопромышленники должны найти альтернативные товары мебельной продукции, используя в своих интересах древесные отходы. В то время как экспорт мебели и изделий из дерева сократился, экспорт древесной щепы и древесных пеллет резко увеличился. Вьетнам экспортировал древесные пеллеты в основном в Республику Корея, Японию и Европу, а древесную щепу - на рынок Китая. Китай закупает древесную щепу в качестве сырья для производства бумажной упаковки и таблеток.
По информации от предприятий, которые используют древесные отходы, Китай по-прежнему является крупным рынком для побочных продуктов и отходов деревообрабатывающей промышленности Вьетнама. Если в прошлом было много предприятий, поставляющих древесную щепу на китайский рынок, из таких стран как Австралия, Бразилия, Вьетнам, то в период экономических колебаний поставщиком остался только Вьетнам. Если раньше цена на щепу, пеллеты составляла всего около 110 долл. США за тонну, то сейчас цена выросла до 180 долл. США за тонну, то есть более чем на 50%.
Согласно статистике Вьетнамской ассоциации древесины и лесных товаров, в стране имеется около 300 предприятий по производству пеллет для экспорта в Японию, РК и Европу. Г-н До Суан Лап, председатель Вьетнамской ассоциации древесины и лесных товаров, сказал, что древесные пеллеты полностью производятся из побочных продуктов леса, таких как кора, листья, мелкие ветки и древесная щепа. Эти отходы и побочный продукт от работы системы лесопилок, очистителей, щепоперерабатывающих заводов... Эта линейка побочных продуктов и отходов деревообрабатывающей промышленности имеет потенциал войти в ТОП ценных экспортных сельскохозяйственных и лесных товаров с оборотом более миллиарда долларов. До сих пор, с усилением тенденции закрытия атомных и угольных электростанций, которые выбрасывают газ CO2, материалы с экологическими свойствами, такие как древесные гранулы, имеют очень большой рынок.
* Прорыв прибыли перед трудностями
Представитель компании An Cuong Wood поделился, что если с июня 2022 года многие вьетнамские лесопромышленные предприятия страдают от нехватки заказов, то его компания может заключить долгосрочный контракт на поставку лесоматериалов на рынок США.
Соответственно, An Cuong подписал с SumitomoForestry America Real Estate Group соглашение о сотрудничестве, став единственным стратегическим поставщиком предметов интерьера для этой компании. Кроме того, на внутреннем рынке An Cuong также сотрудничает со многими корпорациями по недвижимости, чтобы поставлять изделия из дерева, такими как Vinhomes, Novaland, KeppelLand, Nam Long....
Г-н До Ван Хай, директор компании Hai Oanh Forest Products Import Export - Production поделился тем, что благодаря производству и экспорту древесной щепы и пеллет его предприятие смогло выжить в сложных экономических условиях при волатильности банковских процентных ставок.
Поэтому, чтобы поддерживать производство и получать прибыль независимо от любого продукта, предприятиям также необходимо вкладывать средства в качество, также продавая побочные продукты из древесины. Благодаря качеству предприятия могут подтвердить свой престиж на рынке, получить надежных клиентов и устойчиво развиваться.