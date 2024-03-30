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Деревообрабатывающая промышленность имеет возможности увеличить доходы от углеродных кредитов
Правительство выпустило ряд конкретных программ действий, включая дорожную карту по развитию рынка углеродных кредитов до 2028 года при активном участии предприятий, сказал он, добавив, что Европейский союз применяет механизм пограничной корректировки выбросов углерода (CBAM) с 1 октября 2023 года, что может повлиять на экспорт Вьетнама.
Он также отметил, что в то время как многие другие отрасли обрабатывающей промышленности рассматривают сокращение выбросов как проблему, деревообрабатывающая промышленность видит в этом возможность, поскольку располагает крупными лесонасаждениями, где создаются углеродные квоты.
Если мы будем знать, как эффективно использовать углеродные квоты, деревообрабатывающая промышленность не только внесет свой вклад в достижение цели "нетто-ноль", но и повысит экономическую эффективность зеленого финансирования для лесоводов".
Между тем, доцент, доктор Нгуен Динь Тхо, директор Института стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды, отметил, что, будучи одной из крупнейших в мире стран-производителей древесины и леса, Вьетнам проводит политику устойчивого развития лесной промышленности, включая зеленое финансирование и углеродный рынок, которые помогут минимизировать последствия изменения климата и решить экологические проблемы.
По статистике Всемирного банка, несколько международных организаций, используя механизм REDD , выплачивают местным администрациям и странам вознаграждение за подтвержденные усилия по сокращению вырубки и восстановлению лесов.
Объем рынка углеродных квот в 2023 году составил около 2 миллиардов долларов США, а к 2030 году эта цифра, по прогнозам, достигнет 20 миллиардов долларов США.
Директор Вьетнамского офиса лесной сертификации Ву Тан Фыонг отметил, что 2023 год стал важной вехой для лесного сектора: Вьетнам впервые подписал соглашение о продаже 10,3 млн лесных углеродных квот (10,3 млн тонн CO2) через Всемирный банк за 51,5 млн долларов США.
Первый платеж в размере 41,2 млн долларов США страна получила в прошлом году и передала его шести северо-центральным провинциям Нгеан, Куангбинь, Тханьхоа, Хатинь, Тхыатхиен-Хюэ и Куангчи для осуществления выплат владельцам лесов.
Директор Фонда воздействия на климат VinaCarbon Нгуен Нгок Тунг отметил огромный потенциал деревообрабатывающей промышленности в создании углеродных кредитов, поскольку чем дольше живет дерево, тем больше доходов компания может получить от углеродных кредитов.
Во Вьетнаме насчитывается более 14 миллионов гектаров лесов, половина из которых-производственные леса, сказал он, добавив, что если лесопромышленники осознают неизбежность устойчивого развития и сокращения выбросов, то их доходы будут складываться не только из производства, но и из углеродных кредитов.
По мнению других экспертов, сокращение выбросов требует от деревообрабатывающей промышленности соблюдения международных норм устойчивого лесопользования и эксплуатации лесов, что также повысит ее конкурентоспособность и способность выходить на крупные рынки.
Но для получения углеродных кредитов предприятия должны внедрять в свою деятельность экологические, социальные и государственные (ESG) практики и сообщать о выбросах парниковых газов.
Существуют препятствия, которые заставляют инвесторов, надеющихся вложить средства в лесные углеродные кредиты Вьетнама, проявлять осторожность, в то время как нет конкретных инструкций по сбору и продаже углеродных кредитов, отметили они.
По их словам, для того чтобы предприятия участвовали в устойчивом лесопользовании, необходимо совершенствовать механизмы и политику в области сертифицированных материалов.
Они должны сосредоточиться на финансовых и инвестиционных стимулах для предприятий, внедряющих зеленое производство и выпускающих товары, не приводящие к обезлесению, поощрять потребление сертифицированной древесины и изделий из нее, а также обеспечивать справедливость при производстве и потреблении сертифицированной древесины и изделий из нее, подчеркнули они.
Также необходимо поддерживать наращивание потенциала заинтересованных сторон, осуществляющих мероприятия по устойчивому управлению лесами и сокращению выбросов парниковых газов, добавили они.