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Деревообрабатывающая и мебельная промышленность активно повышает добавленную стоимость
Директор Департамента лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Куанг Бао отметил, что древесина и изделия из нее ежегодно составляют почти 93% стоимости лесного хозяйства Вьетнама, а экспорт товаров сохраняет двузначный рост даже во время пандемии COVID-19.
Однако предприятия столкнулись с падением заказов, поскольку потребители ужесточили свои кошельки, сказал он, добавив, что вьетнамские деревообрабатывающие предприятия в значительной степени зависят от внешних рынков, но покупательная способность крупных покупателей в Китае, ЕС, Японии, Республике Корея и США резко снижается.
Бао отметил, что строгие требования основных экспортных рынков к легальности и экологичности продукции, мошенничество в торговле, сложная торговая конкуренция и ограниченные производственные возможности отечественных компаний также ставят вьетнамских экспортеров древесины в затруднительное положение.
Между тем, Джованна Кастеллина, представитель Итальянского центра промышленных исследований, сказала, что объем мирового рынка деревянной мебели составляет около 480 миллиардов долларов США, при этом Китай является ведущим экспортером, за ним следуют США, Италия, Германия, Индия и Вьетнам.
По ее словам, геополитическая напряженность, конфликты и сбои в цепочке поставок повлияют на сценарий роста сектора в этом году, а в 2023 году прогнозируется спад и отсутствие роста, который возобновится в 2025 году.
Она предложила вьетнамским компаниям диверсифицировать рынки сбыта вместо одного, чтобы снизить риски, уточнив, что три четверти вьетнамской мебели поглощается рынком США, а стоимость экспорта резко падает, когда спрос на рынке снижается.
Председатель Ассоциации ремесленной и деревообрабатывающей промышленности города Хошимин (HAWA) Нгуен Куок Кхань, разделяя ту же точку зрения, отметил, что, хотя Вьетнам и входит в число ведущих мировых экспортеров древесины, его доля на рынке невелика.
На этом фоне предприятия должны наметить меры по освоению новых и потенциальных рынков, добавил он.
Несмотря на краткосрочные проблемы, эксперты считают, что предприятиям деревообрабатывающей промышленности следует инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и создавать новые конструкции для повышения добавленной стоимости продукции с целью расширения доли рынка в ближайшем будущем.
Статистика Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов показала, что экспортный оборот сектора в прошлом году достиг 14,39 млрд долларов США, что на 15,8% меньше, чем в предыдущем году.
В этом году сектор планирует получить 15 миллиардов долларов США экспортной выручки.