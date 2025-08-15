НОВОСТИ
Деревня Вьетхай (Катба, Хайфон) признана объектом общественного туризма
Выступая на церемонии объявления, заместитель председателя Народного комитета особой зоны Катхай Ву Хыу Вынг отметил, что 19 июня 2025 года Народный комитет города Хайфон издал Решение о признании Вьетхая в особой зоне Катхай в качестве объекта общественного туризма.
Туристический объект «Сообщество Вьетхай» состоит из 2 деревень (деревня 1 и деревня 2) с 87 домохозяйствами и 295 жителями. Вьетхай - это место с естественными ландшафтами и экологической средой, место для тех, кто любит природу и дикую красоту. Приехав во Вьетхай, посетители почувствуют уникальную и особую культуру наряду с простой жизнью местных жителей. Вьетхай постепенно стал привлекательным направлением общественного туризма для внутренних и международных туристов.
Для эффективной и устойчивой эксплуатации объекта общественного туризма Вьетхай, Ву Хыу Вынг призвал органы, организации, предприятия, кооперативы хуторов и жителей Вьетхая пропагандировать среди людей выдающуюся ценность Туристического объекта «Сообщество Вьет Хай» в составе Всемирного природного наследия залива Халонг - архипелага Катба, чтобы повысить ответственность в работе по сохранению и популяризации ценности наследия.
Власти также призывают компетентные организации и предприятия с достаточным потенциалом инвестировать в экологичную инфраструктуру, направленную на развитие «зелёного» и устойчивого туризма. Местным хуторам рекомендовано разработать правила культурного хутора, включающие цели «зелёного» перехода в сфере транспорта, туризма, энергетики, охраны окружающей среды и сельского хозяйства на период 2025–2030 годов, что станет основой для формирования бренда «Зелёная Катба».
Тесное сотрудничество между соответствующими ведомствами и национальным парком «Катба» будет продолжено для защиты природных ресурсов Вьетхая и развития его модели общественного туризма в флагманский объект особой зоны и города, привлекающего отечественных и иностранных туристов для посещения и знакомства с местными особенностями.
Заместитель директора городского Департамента культуры, спорта и туризма Фам Тхи То Чанг отметила, что живописное сочетание гор и моря деревни Вьетхай расположено в самом сердце национального парка «Катба», признанного ЮНЕСКО объектом Всемирного биосферного заповедника. Признание Вьетхая объектом общественного туризма будет способствовать сохранению и популяризации ценности природных и культурных ресурсов, одновременно открывая возможности для экономического и социального развития, повышения уровня жизни населения.