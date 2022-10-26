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Депутаты обсуждают в группах два проекта постановления

Национальное собрание 15-го созыва (НС) продолжает свою 4-ю сессию утром 26 октября с групповыми обсуждениями проектов резолюций по пилотному аукциону регистрационных номеров автомобилей, а также по экспериментальным конкретным механизмам и политикам развития города Буонматхуот в Центральном нагорье провинции Даклак. Согласно проекту постановления о проведении пилотного аукциона регистрационных номеров транспортных средств, выставленные на аукцион номера являются незарегистрированными.

Информация об аукционах будет публиковаться за 30 дней до аукциона на портале аукционов национального имущества, порталах Министерства общественной безопасности и Департамента дорожной милиции министерства, сайтах организаций аукционов имущества и в СМИ.

Все предприятия, организации и частные лица могут участвовать в аукционах по регистрации номеров транспортных средств всех населенных пунктов. Номерные знаки, не проданные на аукционах, будут доступны для регистрации.

Между тем, в соответствии с проектом резолюции об апробировании конкретных механизмов и политики развития города Буонматхуот, провинция Даклак, провинциальной администрации будет разрешено брать займы путем выпуска облигаций местных органов власти, займы из других внутренних финансовых источников и иностранные кредиты правительства с общим непогашенным остатком кредита, не превышающим 40% от общего объема доходов бюджета провинции.

Превышение остатка долга по сравнению с положениями Закона о государственном бюджете должно быть полностью направлено на инвестиционные проекты в городе Буонматхуот.

Инвестиционные проекты в г. Буонматхуот в сферах производства и переработки сельхозпродукции; культурного и общественного туризма и экотуризма; здравоохранения, образования и обучения (за исключением проектов, имеющих право на инвестиционные льготы в рамках политики социализации); производства энергосберегающей продукции, продукции, обслуживающей возобновляемую энергетику; и инвестиций в логистические центры, внутренние порты и склады, будут иметь право на ставку корпоративного подоходного налога в размере 10% в течение 15 лет, освобождение от корпоративного подоходного налога в течение 4 лет и снижение на 50% подлежащего уплате корпоративного подоходного налога в течение следующих 9 лет.

На дневном заседании депутаты НС заслушают предложения и оценочные отчеты по проекту Закона о гражданской обороне; и изменения, внесенные в проект Закона о предотвращении и борьбе с насилием в семье с внесенными в него поправками.

Они продолжат обсуждение в зале ряда содержания с различными мнениями измененного Закона о предотвращении и борьбе с домашним насилием.

ВИА

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