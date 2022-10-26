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Депутаты обсуждают в группах два проекта постановления
Информация об аукционах будет публиковаться за 30 дней до аукциона на портале аукционов национального имущества, порталах Министерства общественной безопасности и Департамента дорожной милиции министерства, сайтах организаций аукционов имущества и в СМИ.
Все предприятия, организации и частные лица могут участвовать в аукционах по регистрации номеров транспортных средств всех населенных пунктов. Номерные знаки, не проданные на аукционах, будут доступны для регистрации.
Между тем, в соответствии с проектом резолюции об апробировании конкретных механизмов и политики развития города Буонматхуот, провинция Даклак, провинциальной администрации будет разрешено брать займы путем выпуска облигаций местных органов власти, займы из других внутренних финансовых источников и иностранные кредиты правительства с общим непогашенным остатком кредита, не превышающим 40% от общего объема доходов бюджета провинции.
Превышение остатка долга по сравнению с положениями Закона о государственном бюджете должно быть полностью направлено на инвестиционные проекты в городе Буонматхуот.
Инвестиционные проекты в г. Буонматхуот в сферах производства и переработки сельхозпродукции; культурного и общественного туризма и экотуризма; здравоохранения, образования и обучения (за исключением проектов, имеющих право на инвестиционные льготы в рамках политики социализации); производства энергосберегающей продукции, продукции, обслуживающей возобновляемую энергетику; и инвестиций в логистические центры, внутренние порты и склады, будут иметь право на ставку корпоративного подоходного налога в размере 10% в течение 15 лет, освобождение от корпоративного подоходного налога в течение 4 лет и снижение на 50% подлежащего уплате корпоративного подоходного налога в течение следующих 9 лет.
На дневном заседании депутаты НС заслушают предложения и оценочные отчеты по проекту Закона о гражданской обороне; и изменения, внесенные в проект Закона о предотвращении и борьбе с насилием в семье с внесенными в него поправками.
Они продолжат обсуждение в зале ряда содержания с различными мнениями измененного Закона о предотвращении и борьбе с домашним насилием.