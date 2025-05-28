Депутаты НС рассматривают резолюцию о снижении НДС на 2%

Министр финансов Нгуен Ван Тханг выступает на дискуссионной сессии НС. Фото: ВИА Цель резолюции - стимулировать потребление в соответствии с текущим экономическим контекстом, тем самым поддержать граждан и бизнес, увеличить производство, торговлю, туризм и внутреннее потребление, тем самым внести вклад в государственный бюджет и национальную экономику, реализовать пятилетний план социально-экономического развития на 2021-2025 годы, ежегодные цели развития и план экономической реструктуризации на 2021-2025 годы, а также создать импульс для экономического роста в следующие пять лет.

Соответственно, снижение НДС на 2% будет применяться к товарам и услугам, которые в настоящее время облагаются по ставке 10%, снижая ее до 8%, за исключением таких категорий, как телекоммуникации; финансовые, банковские, ценные бумаги и страховые услуги; операции с недвижимостью; металлы и продукция горнодобывающей промышленности (за исключением угля); товары и услуги, облагаемые специальным налогом на потребление (за исключением бензина). Политика будет действовать с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Согласно обзорному отчету Комитета по экономическим и финансовым вопросам НС, Комитет в целом согласен с предложением правительства продолжить применение политики снижения НДС на 2%. Он также рекомендует правительству рассмотреть и учесть отзывы Комитета при доработке проекта резолюции.

Контролирующий орган обратился к правительству с просьбой оценить и рассчитать потенциал бюджетного баланса при выполнении данной резолюции, принимая во внимание бюджетные последствия других мер по сокращению доходов и вновь возникающих расходов с настоящего момента и до конца года. Эти оценки должны быть отражены в финансовом отчете за 2025 год и послужить основой для составления бюджетного плана на 2026 год. Правительство несет ответственность за управление доходными задачами и обеспечение сбалансированности государственного бюджета на 2025 год в рамках утвержденного НС лимита дефицита.

В ходе обсуждений законодатели также обсудили законопроекты о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о планировании и Закона об энергоэффективности и энергосбережении, а также резолюцию НС о внесении изменений и дополнений в ряд статей Регламента сессии НС, изданного вместе с резолюцией № 71/2022/QH15 национального собрания.



