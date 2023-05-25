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Депутаты НС работают над дальнейшим применением снижения НДС на 2%
Министр финансов Хо Дык Фок отметил, что правительство представило на утверждение резолюцию 43/2022/QH15 о фискальной и монетарной политике в поддержку программы социально-экономического восстановления и развития.
Резолюция предписывает снижение НДС для большинства товаров с 10% до 8%, продолжил он, отметив, что документ помог предприятиям и населению получить около 44,5 трлн донгов (1,8 млрд. долл. США), способствуя стимулированию производства и бизнеса, созданию рабочих мест для трудящихся, стимулированию потребления и повышению собираемости государственного бюджета.
Учитывая сложности в прогнозируемой на ближайшее время внутренней и глобальной ситуации, которые бросят вызов отечественной экономике и предприятиям, правительство предложило дальнейшее применение снижения НДС на 2% с 1 июля 2023 года до конца текущего года, сказал министр.
По словам председателя финансово-бюджетного комитета НС Ле Куанг Маня, большинство членов комитета одобрили предложение правительства о дальнейшей поддержке населения и бизнеса в восстановлении и развитии.
Комитет, однако, предложил правительству более точно оценить влияние сокращения для достижения поставленных целей, сказал он, добавив, что некоторые предлагают повысить ставку до 4% с нынешних 2%.
Большинство законодателей также согласились с продолжительностью действия с 1 июля до конца этого года, в то время как некоторые другие считали, что она должна быть продлена для обеспечения стабильности и эффективности политики, сказал Мань.