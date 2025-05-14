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Депутаты НС продолжают обсуждать поправки к Конституции 14 мая
Проект резолюции о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Конституции 2013 года состоит из двух основных статей. В статье 1 изложены восемь предлагаемых изменений и дополнений к существующим конституционным положениям, в которых основное внимание уделяется роли Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и других общественно-политических организаций, административным единицам и организации местных органов власти. Статья 2 содержит три пункта, касающиеся применения поправок и переходных положений.
Чтобы уточнить основополагающую роль ОФВ как стержневой силы, объединяющей людей, и обеспечить более прочную правовую основу для организационной реструктуризации Фронта и связанных с ним общественно-политических органов, редакционная комиссия предложила внести изменения в статью 9. Эти изменения направлены на обновление функций, принципов организации и деятельности Фронта в соответствии с его реструктурированной моделью.
Основываясь на действующих конституционных положениях, касающихся профсоюзов, и обеспечивая согласованность с предлагаемыми изменениями в статье 9, комиссия также рекомендовала внести изменения в статью 10.
Пересмотренная статья подтверждает, что Всеобщая конфедерация труда Вьетнама является общественно-политической организацией, представляющей рабочий класс и всех трудящихся и действующей под эгидой ОФВ. Кроме того, роль профсоюза будет расширена, чтобы официально представлять трудящихся на национальном уровне как в трудовых отношениях, так и в международном профсоюзном сотрудничестве - обновление, которое считается необходимым в контексте растущей глобальной экономической интеграции.
В соответствии с политикой партии по упорядочению организационного аппарата политической системы, развитию двухуровневого местных властей и упразднению административных единиц уездного уровня, комиссия предложила более общий подход в статье 110. Теперь в этой статье будет дано определение административной структуры Вьетнама, включающей провинции, города центрального подчинения, подчиненные административные единицы и специальные административно-экономические зоны, учрежденные Национальным собранием. Конкретная классификация этих провинциальных единиц, а также процедуры их создания, роспуска, слияния, разделения или изменения границ будут определены законодательным органом.
Во второй половине дня депутаты рассмотрят предложения и отчет о проверке по двум законопроектам – проекту закона об участии в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций и проекту пересмотренного закона о государственном бюджете.
Они также обсудят проект пересмотренного закона о кадрах и государственных служащих.