Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Депутаты НС проголосуют по важным вопросам в последний рабочий день

Национальное собрание (НС) проголосует за принятие ряда законопроектов и резолюций 16 июня, в последний рабочий день своей продолжающейся третьей сессии.

Национальное собрание (НС) проголосует за принятие ряда законопроектов и резолюций 16 июня, в последний рабочий день своей продолжающейся третьей сессии.

Законопроекты состоят из закона о пересмотре и дополнении Закона об интеллектуальной собственности (ИС) и Закона о страховом деле (с изменениями).

Между тем, среди проектов резолюций есть те, которые касаются пилотирования модели организации профессиональной ориентации и обучения заключенных за пределами тюрем; пилотирование специальных механизмов и политик для развития провинции Кханьхоа; и инвестиционная политика для проектов Кольцевой дороги 4 в Ханое и Кольцевой дороги 3 в Хошимине.

Депутаты также проголосуют за резолюцию сессии вопросов и ответов и резолюцию 3-й сессии Национального собрания 15-го созыва.

Заключительное заседание будет транслироваться в прямом эфире, а председатель НС Выонг Динь Хюэ выступит с речью.

ВИА

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