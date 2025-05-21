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НОВОСТИ

Депутаты НС поддерживают создание условий для строительства социального жилья

В ходе группового обсуждения в рамках 9-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва утром 21 мая депутаты НС высказались за принятие парламентской резолюции о применении специальных механизмов и политики для развития социального жилья, направленных на ускорение процесса и сокращение сроков инвестирования и строительства таких проектов.
  Председатель НС Чан Тхань Ман выступает на групповой дискуссии 21 мая. Фото: ВИA  
Депутаты НС подчеркнули, что издание резолюции поможет создать всеобъемлющую и последовательную законодательную базу, устранить существующие препятствия в строительстве и развитии социального жилья, чтобы соответствовать современным требованиям быстрого развития.

По их словам, это также позволит привлечь бизнес к инвестированию в проекты социального жилья, что будет способствовать достижению цели по строительству в индустриальных парках в период 2021-2030 годов не менее миллиона единиц доступного социального жилья для малообеспеченных граждан и рабочих.

В своем выступлении председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что социальное жилье становится все более актуальным вопросом, особенно в городах и промышленных зонах. Однако он отметил, что реализация проектов социального жилья все еще сталкивается с препятствиями из-за негибких механизмов, длительных административных процедур и отсутствия привлекательных стимулов для инвесторов.

Выразив свою решительную поддержку изданию резолюции, председатель НС подтвердил, что она направлена на устранение препятствий и упрощение процедур для привлечения большего числа предприятий в эту схему.

Чтобы эффективно реализовать политику, изложенную в проекте резолюции, и избежать дублирования и несоответствий, Чан Тхань Ман сказал, что ответственное ведомство должно продолжить пересмотр положений проекта, связанных с Законом о жилье, Законом о земле и Законом о строительстве.

ВИА/ИЖВ

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