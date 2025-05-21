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Депутаты НС поддерживают создание условий для строительства социального жилья
По их словам, это также позволит привлечь бизнес к инвестированию в проекты социального жилья, что будет способствовать достижению цели по строительству в индустриальных парках в период 2021-2030 годов не менее миллиона единиц доступного социального жилья для малообеспеченных граждан и рабочих.
В своем выступлении председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что социальное жилье становится все более актуальным вопросом, особенно в городах и промышленных зонах. Однако он отметил, что реализация проектов социального жилья все еще сталкивается с препятствиями из-за негибких механизмов, длительных административных процедур и отсутствия привлекательных стимулов для инвесторов.
Выразив свою решительную поддержку изданию резолюции, председатель НС подтвердил, что она направлена на устранение препятствий и упрощение процедур для привлечения большего числа предприятий в эту схему.
Чтобы эффективно реализовать политику, изложенную в проекте резолюции, и избежать дублирования и несоответствий, Чан Тхань Ман сказал, что ответственное ведомство должно продолжить пересмотр положений проекта, связанных с Законом о жилье, Законом о земле и Законом о строительстве.