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Депутаты НС обсуждают результатов мониторинга рассмотрения обращений избирателей

Депутаты Национального собрания (НС) обсуждают результаты мониторинга рассмотрения обращений избирателей, направленных на пятое пленарное заседание Национального собрания (НС) 15-го созыва утром 20 ноября, когда продолжается второй этап работы шестого заседания НС.
  Обзор пятого пленарного заседания Национального собрания в первой половине дня 20 ноября. Фото: ВИA  
Ранее, на открытии 6-й сессии, председатель петиционного комитета при Постоянном комитете НС Зыонг Тхань Бинь представил доклад об этих результатах.

Согласно документам, в ходе встреч депутатов с избирателями было собрано и передано в компетентные органы для рассмотрения 2765 петиций в различных сферах - труда, социального обеспечения, здравоохранения, транспорта, образования и профессиональной подготовки, природных ресурсов и окружающей среды. На сегодняшний день обработана 2751 петиция, или 99,5%.

На дневном заседании депутаты НС обсудят проект резолюции о применении дополнительного налога на прибыль организаций в соответствии с нормативными актами для предотвращения глобальной эрозии налоговой базы.

Они также заслушают доклад и отчет о проверке по снижению налога на добавленную стоимость, а затем проведут обсуждения по этому вопросу.

ВИА/ИЖВ

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