НОВОСТИ
Депутаты НС обсуждают результатов мониторинга рассмотрения обращений избирателей
Согласно документам, в ходе встреч депутатов с избирателями было собрано и передано в компетентные органы для рассмотрения 2765 петиций в различных сферах - труда, социального обеспечения, здравоохранения, транспорта, образования и профессиональной подготовки, природных ресурсов и окружающей среды. На сегодняшний день обработана 2751 петиция, или 99,5%.
На дневном заседании депутаты НС обсудят проект резолюции о применении дополнительного налога на прибыль организаций в соответствии с нормативными актами для предотвращения глобальной эрозии налоговой базы.
Они также заслушают доклад и отчет о проверке по снижению налога на добавленную стоимость, а затем проведут обсуждения по этому вопросу.