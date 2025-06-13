НОВОСТИ
Депутаты НС обсуждают проект резолюции о внесении изменений и дополнений в Конституцию
Утром депутаты НС обсуждают проект резолюции о создании экспериментальных механизмов и специальной политики для развития Хайфона. Они также выслушивают предложение о программе надзора Национального собрания на 2026 год, после чего начинается активное обсуждение системы надзора.
Предлагаемое решение по развитию Хайфона направлено на устранение узких мест и создание прорывного импульса со значительным побочным эффектом во всем регионе дельты Красной реки. Кроме того, ожидается, что она будет способствовать достижению высоких показателей экономического роста страны на период 2026-2030 годов.
Что касается положений о финансовом управлении, изложенных в проекте резолюции, Хайфону будет разрешено мобилизовывать капитал посредством выпуска облигаций местных органов власти, местных финансовых учреждений, других местных организаций и иностранных займов, привлеченных центральным правительством. Общий потолок непогашенного долга будет установлен на уровне 120% от выделенных городу бюджетных доходов в соответствии с принципами децентрализации, при этом ежегодные уровни заимствований и бюджетный дефицит будут утверждаться Национальным собранием в соответствии с Законом о государственном бюджете.
Проект резолюции вводит налоговые льготы для инновационных стартапов в Хайфоне, включая полное освобождение от корпоративного подоходного налога сроком на пять лет. Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц и корпоративного подоходного налога будет распространяться на физических лиц и организации, получающие доход от перечисления капитальных вложений и инвестиционных прав в местные инновационные стартапы, также на пять лет. Кроме того, эксперты, ученые и лица, занимающиеся инновациями, получат льготы по подоходному налогу с физических лиц на заработную плату сроком на пять лет.
В резолюции предлагается создать в Хайфоне зону свободной торговли, сопровождаемую специальными преференциальными политиками, упрощающими административные процедуры в различных секторах. Эти реформы упростят процедуры инвестирования и ведения бизнеса, процессы импорта-экспорта, протоколы иммиграции и временного проживания, требования к получению разрешения на работу, а также процедуры землепользования и инвестирования в строительство.