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Депутаты НС обсудят работу по предупреждению и борьбе с преступностью и коррупцией

Депутаты Национального собрания (НС) 26 ноября в рамках восьмой сессии обсудят отчеты о работе председателя Верховного народного суда, генерального прокурора Верховной народной прокуратуры, а также о ход работы по предотвращению преступлений, нарушений закона и борьбе с коррупцией за 2024 год.
  На обсуждении восьмой сессии Национального собрания. Фото: ВИA  
В первой половине дня министр общественной безопасности представит доклад о предупреждении и борьбе с преступлениями и нарушениями закона на 2024 год. Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры выступит с докладом о деятельности Верховной народной прокуратуры в 2024 году.

Председатель Верховного народного суда представит отчет о работе суда в 2024 году. В то же время министр юстиции выступит с докладом об исполнении судебных решений за 2024 год.

После этих выступлений председатель Комитета НС по судебным вопросам представит соответствующие отчеты о проверке вышеупомянутых отчетов.

После того как генеральный инспектор правительства представит доклад правительства о борьбе с коррупцией на 2024 год, председатель Комитета по судебным делам представит отзыв комитета на этот доклад.

После этого член Постоянного комитета Национального собрания и председатель комитета по петициям представит доклад о результатах рассмотрения петиций граждан, жалоб и надзора за разрешением доносов, представленных в НС в 2024 году.

Генеральный инспектор правительства представит отчет о петициях граждан, разрешении жалоб и административных доносах за 2024 год. Председатель Комитета по законодательству Национального собрания выступит с проверкой этого отчета.

Утром и в начале дня депутаты НС проведут пленарное обсуждение вышеупомянутых докладов.

Во второй половине дня они проведут голосование по принятию Закона о нотариате (пересмотренный), Закона о городском и сельском плане и Закона о налоге на добавленную стоимость (пересмотренный).

ВИА/ИЖВ

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