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Депутаты НС обсудят работу по предупреждению и борьбе с преступностью и коррупцией
Председатель Верховного народного суда представит отчет о работе суда в 2024 году. В то же время министр юстиции выступит с докладом об исполнении судебных решений за 2024 год.
После этих выступлений председатель Комитета НС по судебным вопросам представит соответствующие отчеты о проверке вышеупомянутых отчетов.
После того как генеральный инспектор правительства представит доклад правительства о борьбе с коррупцией на 2024 год, председатель Комитета по судебным делам представит отзыв комитета на этот доклад.
После этого член Постоянного комитета Национального собрания и председатель комитета по петициям представит доклад о результатах рассмотрения петиций граждан, жалоб и надзора за разрешением доносов, представленных в НС в 2024 году.
Генеральный инспектор правительства представит отчет о петициях граждан, разрешении жалоб и административных доносах за 2024 год. Председатель Комитета по законодательству Национального собрания выступит с проверкой этого отчета.
Утром и в начале дня депутаты НС проведут пленарное обсуждение вышеупомянутых докладов.
Во второй половине дня они проведут голосование по принятию Закона о нотариате (пересмотренный), Закона о городском и сельском плане и Закона о налоге на добавленную стоимость (пересмотренный).