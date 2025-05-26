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Депутаты НС обсудят проект пересмотренного закона о государственном бюджете

Национальное собрание (НС) продолжает свою 9-ю сессию 26 мая, обсуждая несколько законопроектов, включая проект закона о государственном бюджете (пересмотренный).
  Обзор дискуссии в Национальном собрании 24 мая. Фото: ВИA  
Проект пересмотренного закона включает семь глав и 76 статей, охватывающих правила планирования, исполнения, аудита, доработки, прозрачности и надзора за бюджетом. В нем также подробно описаны обязанности и полномочия ведомств, организаций, подразделений и отдельных лиц, участвующих в процессе составления государственного бюджета.

Ключевые изменения включают в себя сокращение классификации местных органов власти с трех до двух групп при одновременном увеличении допустимых пределов задолженности для местных администраций. Проект также вводит принцип приоритетности выделения бюджетных средств на науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию.

Это позволяет финансировать определенные расходы как за счет государственных инвестиций, так и из источников регулярных расходов, увеличивает отчисления в резервный фонд с 2% до 5% и расширяет сферу расходования средств из резервных фондов, включая чрезвычайную дипломатическую деятельность, национальные резервы и распределение убытков в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Новая статья определяет полномочия и обязанности премьер-министра по контролю за государственными доходами и расходами. Проект также предлагает пересмотренную схему распределения доходов от налога на добавленную стоимость (НДС): после вычета возмещения НДС 70% будет поступать в центральный бюджет, а 30% - в местные бюджеты.

Также в этот день депутаты НС обсудят законопроекты о взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам, законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Гражданского процессуального кодекса, Закон об административном судопроизводстве, Закон о ювенальной юстиции, Закон о банкротстве и Закон о медиации и диалоге в суде

ВИА/ИЖВ

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