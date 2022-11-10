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Депутаты НС обсудят Закон о кооперативах, Закон о защите прав потребителей

Согласно повестке дня 4-й сессии, в первой половине дня 10 ноября Национальное собрание (НС) проведет голосование за утверждение Закона об осуществлении демократии на низовом уровне.
  Обзор 4-й сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА
Согласно повестке дня 4-й сессии, в первой половине дня 10 ноября Национальное собрание (НС) проведет голосование за утверждение Закона об осуществлении демократии на низовом уровне.

После этого депутаты НС обсудят в конференц-зале проект Закона о кооперативах (с поправками).

Поправка к Закону о кооперативах направлена на усовершенствование единой и полной правовой базы, способствуя развитию динамичной, эффективной и устойчивой коллективной экономики, вместе с государственной экономикой, поскольку они становятся прочным фундаментом национальной экономики со многими моделями сотрудничества и ассоциации на основе уважения сущности, ценностей и принципов коллективной экономики, привлекая к участию все больше и больше фермеров, домашних хозяйств, отдельных лиц и организаций.

На рабочем заседании во второй половине дня 10 ноября депутаты НС проголосуют за утверждение Резолюции о плане социально-экономического развития на 2023 год.

Далее депутаты НС обсуди в конференц-зале проект Закона о защите прав потребителей (с поправками).

Законопроект состоит из 7 глав и 80 статей, определяющих принципы и политику защиты интересов потребителей; права и обязанности потребителей; ответственность коммерческих организаций и отдельных лиц по отношению к потребителям; деятельность общественных организаций, участвующих в защите интересов потребителей; решение споров между потребителями и коммерческими организациями и физическими лицами; государственное управление защиты прав потребителей.

ВИА

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