НОВОСТИ
Депеша Премьер-министра о сосредоточении усилий на реагировании на тайфун № 6
В депеше отмечается: тайфун № 6 (международное название — Нонгфа) движется с высокой скоростью (около 20–25 км/ч) в сторону акватории и суши Центрального Вьетнама.
По прогнозу Национального центра гидрометеорологии, вечером 30 августа тайфун № 6 выйдет на побережье провинций Хатинь – Северный Куангчи. В провинциях от Тханьхоа до города Хюэ ожидаются сильные и очень сильные дожди; существует очень высокая вероятность образования селевых потоков, оползней в горных районах, а также наводнений в низинах, прибрежных зонах, городских территориях. Это тайфун, который быстро движется, приходится на выходные дни и совпадает с подготовкой к торжествам по случаю Национального праздника 2 сентября.
Для активного реагирования на тайфун № 6 Премьер-министр поручил председателям Народных комитетов указанных провинций и городов организовать постоянное отслеживание и регулярное обновление информации о развитии шторма и дождей, чтобы своевременно и адекватно руководить мероприятиями по реагированию в зависимости от конкретной ситуации на местах.
Одновременно компетентные органы должны заранее развернуть силы, средства и организовать эвакуацию населения из небезопасных районов, особенно из слабых построек, жилых массивов в низинах, зон с риском оползней у побережья и рек, районов, подверженных воздействию высоких волн, морских приливов и дождевых паводков. Необходимо решительно не допускать нахождения людей на судах, в рыбоводных клетках и сооружениях для аквакультуры во время непосредственного воздействия тайфуна.
Одновременно местные органы власти обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию гидроэнергетических и ирригационных плотин, не допуская неожиданностей; заранее развернуть силы, материалы и средства в ключевых районах, чтобы быть готовыми к проведению мероприятий по реагированию, спасению и ликвидации последствий в случае чрезвычайных ситуаций.
Министр сельского хозяйства и окружающей среды поручен обеспечить, чтобы метеорологическая служба продолжала строго контролировать ситуацию, предоставляла полную и своевременную информацию о развитии тайфуна и дождевых паводков органам власти и населению для активного проведения мероприятий по реагированию; руководить работой по обеспечению безопасности дамб, ирригационных сооружений, защите сельскохозяйственного производства; организовать круглосуточное дежурство, тщательно следить за ситуацией, оперативно руководить и контролировать деятельность местных органов власти, своевременно докладывать и предлагать Премьер-министру меры по вопросам, выходящим за пределы компетенции.
Министр промышленности и торговли поручен обеспечить безопасность гидроэнергетических плотин; гарантировать стабильную работу энергосистемы, предусмотреть меры по предотвращению аварий в районах, где прогнозируется высокая вероятность изоляции из-за наводнений и оползней; обеспечить поставки предметов первой необходимости.
Министерства обороны и общественной безопасности должны заранее разработать планы действий, развернуть силы и средства для оказания помощи населению в районах с высоким риском изоляции в результате тайфуна и паводков; быть готовыми к проведению мероприятий по реагированию, спасению и ликвидации последствий по мере необходимости.
Канцелярия Национального руководящего комитета по гражданской обороне совместно с компетентными органами Министерства сельского хозяйства и окружающей среды обязана внимательно следить за развитием ситуации, своевременно готовить предложения для руководства, организовывать координацию, мобилизацию сил и средств для поддержки местных органов власти в реагировании на тайфун и паводки в соответствии с возложенными функциями и задачами.