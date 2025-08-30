Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Депеша Премьер-министра о сосредоточении усилий на реагировании на тайфун № 6

30 августа заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха подписал и издал депешу № 153/CĐ-TTg Премьер-министра о мерах по реагированию на тайфун № 6 (Нонгфа) в 2025 году.
  Тайфун № 6 приближается к Центральному Вьетнаму (Фото: Система мониторинга стихийных бедствий Вьетнама)  
Депеша направлена секретарям и председателям Народных комитетов провинций и городов: Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангчи, Хюэ; министрам министерств: обороны, общественной безопасности, сельского хозяйства и окружающей среды, строительства, промышленности и торговли, культуры, спорта и туризма, науки и технологий, образования и подготовки кадров, здравоохранения; генеральным директорам: Вьетнамского телевидения, Голоса Вьетнама, Вьетнамского информационного агентства; главному редактору газеты «Нянзан»; председателям корпораций: Вьетнамской электроэнергетической группы (EVN), Вьетнамской почтово-телекоммуникационной группы, Военно-телекоммуникационной группы; Канцелярии Национального руководящего комитета по гражданской обороне.

В депеше отмечается: тайфун № 6 (международное название — Нонгфа) движется с высокой скоростью (около 20–25 км/ч) в сторону акватории и суши Центрального Вьетнама.

По прогнозу Национального центра гидрометеорологии, вечером 30 августа тайфун № 6 выйдет на побережье провинций Хатинь – Северный Куангчи. В провинциях от Тханьхоа до города Хюэ ожидаются сильные и очень сильные дожди; существует очень высокая вероятность образования селевых потоков, оползней в горных районах, а также наводнений в низинах, прибрежных зонах, городских территориях. Это тайфун, который быстро движется, приходится на выходные дни и совпадает с подготовкой к торжествам по случаю Национального праздника 2 сентября.

Для активного реагирования на тайфун № 6 Премьер-министр поручил председателям Народных комитетов указанных провинций и городов организовать постоянное отслеживание и регулярное обновление информации о развитии шторма и дождей, чтобы своевременно и адекватно руководить мероприятиями по реагированию в зависимости от конкретной ситуации на местах.

Одновременно компетентные органы должны заранее развернуть силы, средства и организовать эвакуацию населения из небезопасных районов, особенно из слабых построек, жилых массивов в низинах, зон с риском оползней у побережья и рек, районов, подверженных воздействию высоких волн, морских приливов и дождевых паводков. Необходимо решительно не допускать нахождения людей на судах, в рыбоводных клетках и сооружениях для аквакультуры во время непосредственного воздействия тайфуна.

Одновременно местные органы власти обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию гидроэнергетических и ирригационных плотин, не допуская неожиданностей; заранее развернуть силы, материалы и средства в ключевых районах, чтобы быть готовыми к проведению мероприятий по реагированию, спасению и ликвидации последствий в случае чрезвычайных ситуаций.

Министр сельского хозяйства и окружающей среды поручен обеспечить, чтобы метеорологическая служба продолжала строго контролировать ситуацию, предоставляла полную и своевременную информацию о развитии тайфуна и дождевых паводков органам власти и населению для активного проведения мероприятий по реагированию; руководить работой по обеспечению безопасности дамб, ирригационных сооружений, защите сельскохозяйственного производства; организовать круглосуточное дежурство, тщательно следить за ситуацией, оперативно руководить и контролировать деятельность местных органов власти, своевременно докладывать и предлагать Премьер-министру меры по вопросам, выходящим за пределы компетенции.

Министр промышленности и торговли поручен обеспечить безопасность гидроэнергетических плотин; гарантировать стабильную работу энергосистемы, предусмотреть меры по предотвращению аварий в районах, где прогнозируется высокая вероятность изоляции из-за наводнений и оползней; обеспечить поставки предметов первой необходимости.

Министерства обороны и общественной безопасности должны заранее разработать планы действий, развернуть силы и средства для оказания помощи населению в районах с высоким риском изоляции в результате тайфуна и паводков; быть готовыми к проведению мероприятий по реагированию, спасению и ликвидации последствий по мере необходимости.

Канцелярия Национального руководящего комитета по гражданской обороне совместно с компетентными органами Министерства сельского хозяйства и окружающей среды обязана внимательно следить за развитием ситуации, своевременно готовить предложения для руководства, организовывать координацию, мобилизацию сил и средств для поддержки местных органов власти в реагировании на тайфун и паводки в соответствии с возложенными функциями и задачами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и с рабочим визитом в Китай

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и с рабочим визитом в Китай

Вечером 30 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вместе с вьетнамской делегацией вылетел из столицы Ханоя для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года и с рабочим визитом в Китай с 31 августа по 1 сентября по приглашению правительства Китайской Народной Республики.
ПОДРОБНЕЕ

Top