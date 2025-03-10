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Депеша Премьер-министра Вьетнама о сокращении административных процедур, улучшении бизнес-среды
В депеше премьер-министр требует от министров, руководителей равных министерствам учреждений, органов, подчиненных правительству, председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения активно организовать кардинальную и синхронную реализацию задач и решений, определенных в резолюциях правительства и директивах премьер-министра по социально-экономическому развитию, сосредоточившись при этом на эффективной реализации ряда ключевых задач и решений. В частности, необходимо более решительно и радикально продвигать реформу административных процедур, а также существенно и эффективно улучшать бизнес-среду на практике, добиваясь максимальной результативности.
Министерства, органы и местные власти должны сосредоточиться на тщательном анализе, сокращении и упрощении нормативных актов и административных процедур, касающихся инвестиций, производства, бизнеса и жизни граждан, гарантируя сокращение времени обработки административных процедур как минимум на 30%, а также снижение как минимум на 30% издержек бизнеса (издержек на соблюдение норм), отмену 30% ненужных условий ведения бизнеса, выполнение всех процедуры, связанных с бизнесом, в электронной среде, обеспечивая бесперебойность, последовательность и эффективность.
Кроме того, необходимо продолжать своевременно и полно раскрывать информацию об административных процедурах в Национальной базе данных по административным процедурам, полноценно публиковать внутренние административные процедуры согласно указаниям Канцелярии правительства и проводить их анализ и упрощение в соответствии с целями и требованиями, изложенными в Указе № 1085/QĐ-TTg от 15 сентября 2022 года.
Необходимо отслеживать ситуацию, оперативно принимать решения и меры управления, чтобы гарантировать стабильность поставок бензина и дизеля, обеспечивать достаточное снабжение электроэнергией производства и жизнедеятельность населения, избегать дефицита и срывов в любых ситуациях.
Строгое соблюдение дисциплины и административных норм
Премьер-министр правительства требует своевременного и реального решения трудностей, препятствий и предложений граждан и предприятий.
Министерства, ведомства и местные власти в пределах своих полномочий и задач должны строго соблюдать дисциплину и административные нормы, создавать значительные изменения в рабочих методах и подходах, активно решать вопросы в рамках своих функций, полномочий и обязанностей с максимальной ответственностью, решительно предотвращать случаи перекладывания ответственности и уклонения от выполнения обязанностей, своевременно выявлять и строго пресекать действия, ведущие к коррупции, бюрократии и административным барьерам, чтобы укрепить доверие со стороны граждан, предприятий и инвесторов.
Необходимо тесно, эффективно и практично сотрудничать, чтобы в марте окончательно решить проблемы и рассмотреть предложения бизнеса, зафиксированные в заключительных протоколах встреч правительства и премьер-министра с государственными предприятиями, частным сектором, малым и средним бизнесом, а также крупными международными партнерами, включая Китай, США, Японию, Южную Корею, Европу и страны АСЕАН.
В депеше, премьер-министр правительства требует внедрения комплексных, решающих и прорывных мер для развития науки, технологий, инноваций, цифровизации и подготовки высококвалифицированных кадров.
Министерства, ведомства и местные власти в марте 2025 года должны принять и эффективно реализовать конкретные программы и планы для выполнения Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и цифровизации страны; Резолюции № 03/NQ-CP от 9 января 2025 года правительства по программе действий для реализации Резолюции № 57-NQ/TW; Резолюции № 193/2025/QH15 Национального собрания о пилотных механизмах и политиках, создающих прорыв в развитии науки, технологий, инноваций и цифровизации.
Одновременно необходимо активизировать реализацию Проекта 06 об обмене данными между различными отраслями, стимулировать всестороннюю цифровизацию страны, создавая экономический рост на основе науки, технологий, данных, цифровых технологий и инноваций. Усилить экономическую дипломатию, дипломатию в области технологий, особенно в таких сферах, как полупроводники, цифровизация, инновации, стартапы и привлечение инвестиций, стимулирование торговли, развитие науки и технологий, а также новых отраслей.
Необходимо продлить и снизить налоги для преодоления трудностей в производственной и бизнес-деятельности
Следующая задача — разработать политику для виз, основанную на упрощении и дружелюбии, при этом расширить и улучшить процесс выдачи электронных виз.
Министерство иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел должно эффективно реализовать Резолюцию № 44/NQ-CP от 7 марта 2025 года о безвизовом въезде для граждан некоторых стран; изучить и предложить правительству варианты одностороннего безвизового въезда для граждан некоторых стран в Европейском союзе, Ближнем Востоке и Латинской Америке.
Необходимо классифицировать категории граждан и приоритетно предоставлять безвизовый въезд ученым, успешным предпринимателям, состоятельным людям, ведущим экспертам в областях, которые интересуют Вьетнам.
Премьер-министр также требует продолжить продление льгот и снижение налогов для преодоления трудностей в производственной и предпринимательской деятельности, стимулирования развития частной экономики и мобилизации ресурсов для инвестиций в развитие.
В частности, Министерство финансов должно совместно с другими министерствами, ведомствами и местными властями разработать указ о продлении сроков уплаты НДС, налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц и арендной платы за землю в 2025 году, а также указ о продлении сроков уплаты акцизного налога на автомобили, произведенные или собранные в стране, и представить правительству до 15 марта 2025 года.
Необходимо провести исследование и предложить расширение перечня объектов, подпадающих под снижение налогов, включая снижение НДС во второй половине 2025 года и в 2026 году, представив отчет в правительство до 15 марта 2025 года.
Кроме того, необходимо активизировать меры по привлечению инвестиций, создать рабочую группу для взаимодействия со стратегическими инвесторами и разработать преференциальные, конкурентоспособные на международном уровне механизмы и политику. Это позволит привлекать крупные высокотехнологичные проекты прямых иностранных инвестиций и стимулировать участие отечественных предприятий в региональных и глобальных цепочках создания стоимости.
Необходимо завершить разработку Проекта развития частной экономики и представить его партийному комитету правительства в марте 2025 года перед подачей в Политбюро, обеспечив высокое качество и соблюдение сроков в соответствии с требованиями документа № 13537-CV/VPTW от 24 февраля 2025 года Канцелярии Центрального Комитета партии.
Кроме того, необходимо завершить подготовку документов для пилотной программы управления деятельностью, связанной с виртуальными активами и криптовалютами, и представить отчет в постоянный комитет правительства до 13 марта 2025 года.
Необходимо рассмотреть механизмы и специальную политику для развития социального жилья.
Премьер-министр предложил продолжить решительное управление кредитной политикой, направленное на снижение процентных ставок по кредитам, а также поощрять участие иностранных банков в решении проблем с проблемными долгами, реорганизации слабых кредитных учреждений и стимулировании инвестиций во Вьетнам.
В отношении развития социального жилья Премьер-министр поручил Министерству строительства возглавить работу и, совместно с другими министерствами и заинтересованными ведомствами, срочно изучить и предложить органам власти механизмы и специальную политику. Они должны позволить иностранным предприятиям и организациям приобретать или арендовать социальное жилье для рабочих и трудящихся в соответствии с выводами Премьер-министра, сделанными на совещании 6 марта 2025 года, посвященном устранению препятствий для стимулирования развития социального жилья.