Депеша о регулировании государственного бюджета в последние месяцы 2025 года
В депеше указано: на 30 сентября 2025 года доходы государственного бюджета (ГБ) практически достигли 100% плана на 2025 год, несмотря на меры по снижению и продлению сроков уплаты налогов, сборов, пошлин и арендных платежей на сумму более 200 тысяч миллиардов донгов для поддержки бизнеса и населения; расходы из ГБ были строго контролируемыми и экономными. Для повышения эффективности управления и регулирования ГБ в последние месяцы 2025 года, с целью увеличения доходов ГБ на 25% по сравнению с планом, а также для достижения цели по росту экономики в 8% по итогам года, премьер-министр потребовал от министров, руководителей ведомств, аналогичных министерствам, и органов, подчинённых правительству; председателей Народных комитетов провинций и городов, подчинённых центральному правительству, сосредоточиться на руководстве, координации и реализации следующих задач и мер:
Стремиться к увеличению доходов государственного бюджета минимум на 25%.
Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств и местных властей:
a/ Продолжить эффективное выполнение ключевых мер и задач по совершенствованию административных процедур, улучшению инвестиционного и делового климата, повышению конкурентоспособности страны, преодолению трудностей в бизнесе и развитии экономики и общества в соответствии с решениями и заключениями КПВ, Национального собрания (НС).
b/ Решительно работать над сбором налогов, стремясь обеспечить рост доходов ГБ страны в 2025 году на минимум 25% по сравнению с планом. Усилить контроль за сбором налогов, бороться с недополучением, гарантировать правильный, своевременный и полный сбор налогов; расширять налоговую базу, особенно за счёт электронной коммерции, ресторанных и розничных услуг; активнее внедрять цифровизацию в управление налогами; настойчиво и последовательно внедрять электронные счета, создаваемые с помощью кассовых аппаратов. Решительно усиливать борьбу с контрабандой, торговыми махинациями, трансфертным ценообразованием, уклонением от уплаты налогов, особенно в сферах цифровой торговли и сделок с недвижимостью; акцентировать внимание на контроле за соблюдением законодательных норм в области цен, налогов и сборов; строго наказывать за нарушения согласно закону.
c) Организовать управление расходами ГБ активно, тщательно экономить средства, особенно на текущие расходы, строго соблюдать дисциплину и правила, повышать эффективность использования бюджетных средств.
Сосредоточиться и ускорить выполнение и освоение средств государственного капитального строительства, особенно по важнейшим национальным проектам и строительным объектам; стремиться к выполнению цели полного освоения плана капитальных вложений на 2025 год; рассматривать это как одну из приоритетных политических задач, закреплённых за ответственными руководителями министерств, центральных органов и местных властей.
Тщательно экономить текущие расходы, пересматривать, упорядочивать и корректировать бюджетные расходы в соответствии с законодательством; активно сокращать ненужные расходы, обеспечивая экономию и эффективность.
Инвестировать в строительство и приобретение государственных активов в соответствии с нормами, стандартами и требованиями, обеспечивая экономию и эффективность. Организовать пересмотр, реорганизацию государственных активов, обработку излишков имущества после реорганизации административных единиц и органов власти на всех уровнях в соответствии с законом; не допускать расточительства и утраты государственных активов.
d) Местные органы власти должны внимательно следить за ситуацией на рынке, оценивать его динамику и принимать меры по увеличению доходов бюджета. Продолжать стимулировать сборы от производства и использования земельных ресурсов в соответствии с указаниями премьер-министра в депеше № 124/CĐ-TTg от 30 ноября 2024 года. Освещать расходы в рамках утверждённого бюджета и возможных доходов согласно полномочиям; активно использовать резерв бюджета, финансовые резервы, остатки бюджета и другие законные источники средств для решения задач, связанных с ликвидацией последствий природных катастроф, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций. В случае, если ожидаемые доходы бюджета региона не соответствуют плану, местные органы власти должны разработать план и представить его на рассмотрение Народному совету для принятия решений по корректировке и сокращению необязательных расходов, чтобы обеспечить сбалансированность местного бюджета. Ни в коем случае не допускать дефицита бюджета в регионе, органах и учреждениях, ответственных за выполнение бюджета.
До 10 октября принять решение по варианту использования средств ГБ, выделенных ранее
Премьер-министр поручил Министерству финансов возглавить и координировать совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти следующие задачи:
Продолжать более решительно проводить политику разумного расширения фискальной политики, сосредоточенную на ключевых направлениях и эффективную, в тесном и скоординированном взаимодействии с монетарной политикой для стимулирования экономического роста, поддержания макроэкономической стабильности, контроля инфляции и обеспечения сбалансированности основных показателей экономики. Контролировать дефицит ГБ и государственный долг в пределах допустимых норм.
Руководить налоговыми и таможенными органами всех уровней в решительном и скоординированном внедрении мер по управлению доходами, активно использовать информационные технологии, цифровизацию, повышать эффективность налогового администрирования, бороться с мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и недоимками, обеспечивать правильное, полное и своевременное поступление налогов. Продолжать совершенствование институциональной базы и законодательства по вопросам сбора государственных доходов.
Срочно контролировать министерства, центральные ведомства и местные органы (для того, чтобы Министерство финансов могло обобщить, подготовить отчёт и предложить компетентным органам рассмотреть и принять решение до 10 октября 2025 года) по следующим вопросам: (i) Перераспределение средств капитальных вложений от министерств, ведомств и местных органов, которые не нуждаются в использовании средств, в пользу тех, кто нуждается в дополнительных ресурсах для ускорения реализации проектов согласно установленным правилам; (ii) Вариант использования средств центрального бюджета, выделенных в рамках плана 2025 года министерствам, ведомствам и местным органам, но не распределённых по конкретным задачам и инвестиционным проектам в установленный срок; (iii) Ответственность в соответствии с решениями Партии, законодательством государства, правительства и премьер-министра за несоблюдение правил, решений и распоряжений премьер-министра по вопросам бюджетных расходов.
Обобщить экономию не менее 10% текущих расходов, запланированную в начале 2025 года сверх плана, и дополнительно сэкономить ещё 10% текущих расходов государственного бюджета за последние 7 месяцев 2025 года для отчёта компетентным органам с предложением о дополнительном финансировании строительства интернатов и пансионов для школьников из отдалённых, приграничных и прибрежных районов.
Премьер-министр поручил заместителю премьер-министра Хо Дык Фоку непосредственно руководить внедрением, контролем и решением возникающих проблем в процессе выполнения данной депеши.