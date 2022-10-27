Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Департамент иммиграции консультирует иностранных заявителей на электронную визу

Иностранцы, которые хотят получить электронные визы, должны заранее искать информацию и заходить на нужный веб-сайт, заявил 25 октября Департамент иммиграции при Министерстве общественной безопасности.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Иностранцы, которые хотят получить электронные визы, должны заранее искать информацию и заходить на нужный веб-сайт, заявил 25 октября Департамент иммиграции при Министерстве общественной безопасности.

Плата за электронную визу в размере 25 долл. США, регулируемая Министерством финансов, должна быть оплачена через канал электронных платежей, заявило министерство после того, как ряд предприятий и частных лиц опубликовали ложную информацию на некоторых веб-сайтах и в социальных сетях для увеличения платы.

Поскольку 15 марта 2022 года Вьетнам перешел в «новую нормальность», страна восстановила иммиграционную политику, в том числе выдачу электронных виз, которая была приостановлена с начала 2020 года в рамках мер по профилактике и контролю COVID-19. С тех пор департамент выдал 459.000 электронных виз.

В настоящее время граждане из 80 стран могут подать заявку на получение электронной визы во Вьетнам, как указано в Постановлении правительства № 79/NQ-CP от 25 мая 2020 года.

Департамент заявил, что предложит Министерству общественной безопасности координировать свои действия с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы предложить правительству расширить список подходящих стран.

Национальное собрание 14-го созыва на своей второй сессии 22 ноября 2016 года приняла резолюцию о пилотной выдаче электронных виз для иностранцев.

После запуска пилотной схемы, начиная с 1 февраля 2017 года, выдача электронных виз была прописана в законе, который вносит изменения и дополнения в некоторые статьи закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме, который вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Иностранцы могут подать заявление на получение электронной визы без приглашения или гарантии со стороны агентства, организации или физического лица во Вьетнаме.

Электронная виза обрабатывается в течение трех рабочих дней после получения иммиграционным отделом заполненного заявления и полной оплаты электронной визы.

В настоящее время около 30 стран мира предлагают электронные визы с различными формами и условиями.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top