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Департамент иммиграции консультирует иностранных заявителей на электронную визу
Плата за электронную визу в размере 25 долл. США, регулируемая Министерством финансов, должна быть оплачена через канал электронных платежей, заявило министерство после того, как ряд предприятий и частных лиц опубликовали ложную информацию на некоторых веб-сайтах и в социальных сетях для увеличения платы.
Поскольку 15 марта 2022 года Вьетнам перешел в «новую нормальность», страна восстановила иммиграционную политику, в том числе выдачу электронных виз, которая была приостановлена с начала 2020 года в рамках мер по профилактике и контролю COVID-19. С тех пор департамент выдал 459.000 электронных виз.
В настоящее время граждане из 80 стран могут подать заявку на получение электронной визы во Вьетнам, как указано в Постановлении правительства № 79/NQ-CP от 25 мая 2020 года.
Департамент заявил, что предложит Министерству общественной безопасности координировать свои действия с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы предложить правительству расширить список подходящих стран.
Национальное собрание 14-го созыва на своей второй сессии 22 ноября 2016 года приняла резолюцию о пилотной выдаче электронных виз для иностранцев.
После запуска пилотной схемы, начиная с 1 февраля 2017 года, выдача электронных виз была прописана в законе, который вносит изменения и дополнения в некоторые статьи закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме, который вступил в силу с 1 июля 2020 года.
Иностранцы могут подать заявление на получение электронной визы без приглашения или гарантии со стороны агентства, организации или физического лица во Вьетнаме.
Электронная виза обрабатывается в течение трех рабочих дней после получения иммиграционным отделом заполненного заявления и полной оплаты электронной визы.
В настоящее время около 30 стран мира предлагают электронные визы с различными формами и условиями.