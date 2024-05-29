Департамент внешних связей Минобороны Вьетнама награждено орденом «За боевую доблесть» первой степени

Генерал армии Фан Ван Зянг наградил Департамент внешних связей Минобороны орденом «За боевую доблесть» первой степени. Фото: ВИА

В мероприятии приняли участие член Политбюро ЦК КПВ, заместитель секретаря Центрального военного комитета, министр обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг; секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг; член ЦК КПВ, заместитель министра обороны Вьетнама генерал-полковник Хоанг Суан Чиен; бывшие руководители Министерства обороны Вьетнама; руководители Генерального штаба и Главного политического управления Вьетнамской народной армии; представители других министерств и ведомств страны. С иностранной стороны на церемонии присутствовали послы зарубежных стран, представители международных организаций и военные атташе во Вьетнаме. Выступая на церемонии, по поручению Президента Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг наградил Департамент внешних связей Минобороны орденом «За боевую доблесть» первой степени за особо выдающиеся заслуги в боевых действиях, тыловом обеспечении, обучении и подготовке войск, укреплении всенародной обороны, а также за большой вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества.В своем выступлении на праздновании начальник Департамента внешних связей генерал-майор Ву Тхань Ван отметил, что ровно 60 лет назад, 28 мая 1964 года, было создано Управление по внешним связям в соответствии с Решением министра обороны Вьетнама №62/QD-QP, которое находится под непосредственным руководством Центрального военного комитета и Министерства обороны Вьетнама.Генерал-майор Ву Тхань Ван подчеркнул, что на протяжении 60 лет своего становления и развития, как в мирное, так и в военное время, Департамент внешних связей твердо придерживается революционных качеств: верности, военной стратегии, солидарности, активности и креативности. За свои заслуги оно было удостоено множества высоких наград Партии, Государства и Министерства обороны Вьетнама; а также орденов стран-партнеров и дружественных государств.