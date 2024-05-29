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Департамент внешних связей Минобороны Вьетнама награждено орденом «За боевую доблесть» первой степени
В своем выступлении на праздновании начальник Департамента внешних связей генерал-майор Ву Тхань Ван отметил, что ровно 60 лет назад, 28 мая 1964 года, было создано Управление по внешним связям в соответствии с Решением министра обороны Вьетнама №62/QD-QP, которое находится под непосредственным руководством Центрального военного комитета и Министерства обороны Вьетнама.
Генерал-майор Ву Тхань Ван подчеркнул, что на протяжении 60 лет своего становления и развития, как в мирное, так и в военное время, Департамент внешних связей твердо придерживается революционных качеств: верности, военной стратегии, солидарности, активности и креативности. За свои заслуги оно было удостоено множества высоких наград Партии, Государства и Министерства обороны Вьетнама; а также орденов стран-партнеров и дружественных государств.
Отметив достижения Департамента внешних связей за прошедшие 60 лет, генерал армии Фан Ван Зянг сказал, что в 60-летней истории своего ведомства работники Управления по внешним связям глубоко прониклись курсом, позицией и политикой Партии и Государства по внешнеполитической деятельности; творчески применяли идеологию и дипломатический стиль Хо Ши Мина; строго соблюдали соответсвующие резолюции, директивы и приказы Центрального военного комитета и Минобороны Вьетнама; в полном объеме выполнили политические задачи, поставленные перед армией в разные периоды вьетнамской революции.