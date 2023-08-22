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День «Семьи АСЕАН 2023»: Большая сплоченная семья АСЕАН
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет подтвердил, что ежегодное мероприятие, посвященное Дню семьи АСЕАН, дает возможность еще больше укрепить фундамент дружбы и сотрудничества между членами Семьи АСЕАН, а также между АСЕАН с партнерами по диалогу, выразив уверенность, что мероприятие, проведенное в этом году в Хайфоне, оставит хорошее впечатление у членов АСЕАН.
Посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди от имени глав представительных миссий стран АСЕАН и в качестве действующего председателя АСЕАН выразил свое удовлетворение и сказал, что регулярная организация программы подтверждает обязательства и усилия вьетнамского правительства и народа по укреплению дружба между государствами-членами АСЕАН и партнерами.
Посол подчеркнул: обязательства стран-членов АСЕАН никогда не уменьшались и всегда укреплялись и консолидировались на протяжении последних 56 лет; если АСЕАН сосредоточится на связях между людьми, то регион станет более устойчивым, более стабильным и более процветающим. Он уверен, что АСЕАН продолжит активно расти и объединится для решения проблем, текущих и будущих.
В рамках программы делегация, гости из стран АСЕАН посетили реликвию Батьданг Жанг, связанную с тремя морскими сражениями против иноземных захватчиков Вьетнама, в которы прославились великие феодальные полководцы: король Ле Дай Хань, Хынг Дао Выонг Чан Куок Туан и Дык Выонг Нго Куен.
Участники мероприятия приняли участие во многих культурных, спортивных, народных играх и кулинарных обменах, типичных для стран АСЕАН.