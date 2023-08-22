Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

День «Семьи АСЕАН 2023»: Большая сплоченная семья АСЕАН

По случаю 56-й годовщины создания АСЕАН и 28-й годовщины участия Вьетнама в АСЕАН 20 августа в Хайфоне Министерство иностранных дел и Женская группа Сообщества АСЕАН в Ханое (AWCH) совместно организовали день «Семьи АСЕАН 2023». На мероприятии присутствовали министр иностранных дел Буй Тхань Шон, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, некоторые бывшие руководители Министерства иностранных дел, послы, временный поверенный в делах, почетный председатель группы AWCH, сотрудники посольств всех стран АСЕАН, партнеры АСЕАН по диалогу в Ханое.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет подтвердил, что ежегодное мероприятие, посвященное Дню семьи АСЕАН, дает возможность еще больше укрепить фундамент дружбы и сотрудничества между членами Семьи АСЕАН, а также между АСЕАН с партнерами по диалогу, выразив уверенность, что мероприятие, проведенное в этом году в Хайфоне, оставит хорошее впечатление у членов АСЕАН.

Посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди от имени глав представительных миссий стран АСЕАН и в качестве действующего председателя АСЕАН выразил свое удовлетворение и сказал, что регулярная организация программы подтверждает обязательства и усилия вьетнамского правительства и народа по укреплению дружба между государствами-членами АСЕАН и партнерами.

Посол подчеркнул: обязательства стран-членов АСЕАН никогда не уменьшались и всегда укреплялись и консолидировались на протяжении последних 56 лет; если АСЕАН сосредоточится на связях между людьми, то регион станет более устойчивым, более стабильным и более процветающим. Он уверен, что АСЕАН продолжит активно расти и объединится для решения проблем, текущих и будущих.

В рамках программы делегация, гости из стран АСЕАН посетили реликвию Батьданг Жанг, связанную с тремя морскими сражениями против иноземных захватчиков Вьетнама, в которы прославились великие феодальные полководцы: король Ле Дай Хань, Хынг Дао Выонг Чан Куок Туан и Дык Выонг Нго Куен.

Участники мероприятия приняли участие во многих культурных, спортивных, народных играх и кулинарных обменах, типичных для стран АСЕАН.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Совместный пресс-релиз по итогам официального визита во Вьетнам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

Совместный пресс-релиз по итогам официального визита во Вьетнам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

По приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Вьетнам с официальным визитом с 20 по 22 августа 2023 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top