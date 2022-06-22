День революционной прессы Вьетнама: Партийный руководитель подзравил ВИА

Начальник Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению Нгуен Чонг Нгиа нанес визит и поздравил Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с 97-летием Дня революционной прессы Вьетнама. Фото: Туан Ань/ВИА

На встрече генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг сообщила, что в последние годы, выполняя резолюцию Партии, ВИА усилило информационную кампанию о защите идеологических основ Партии и борьбе с ложными, враждебными взглядами. ВИА сопровождает функциональные органы в борьбе с коррупцией и негативными явлениями, предоставляя достоверную и своевременную информацию о крупных делах, причиняющих серьезный ущерб государственному имуществу, подтверждая верховенство закона, укрепляя доверие народа к руководящим принципам, линиям и политике Партии и государства.

Недавно, взяв на себя роль банка информации и фотографий о крупнейшем региональном спортивном мероприятии SEA Games 31, ВИА в то же время информировало международных друзей о Вьетнаме, который хорошо справился с эпидемией и готов к встрече туристов, а также распространило послание об едином регионе АСЕАН ради более сильной Юго-Восточной Азии.

Во всех инфоркампаниях ВИА задействовала все свои 93 представительства в стране и за рубежом, 5 редакций исходной информации, 10 издательских отделов, 5 центров информационной поддержки и других вспомогательных подразделений, каждый из них проявляет высшую ответственность и профессионализм.

На встрече от имени руководства Отдела Нгуен Чонг Нгиа поздравил и отметил усилия ВИА по наследованию, творческому развитию и постоянным инновациям. Он подчеркнул: «Среди агентств прессы ВИА является агентством с наибольшим количеством погибших за Родину журналистов, это самая большая потеря, но также и гордость за достижения и самоотверженность поколений журналистов, редакторов, техников.

Нгуен Чонг Нгиа сказал, что нынешняя важная задача ВИА состоит в том, чтобы предоставлять более быструю и своевременную информацию, быть достойным Государственным информационным агентством с точки зрения интеграции.

По случаю Дня революционной прессы Вьетнама от имени руководства Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению Нгуен Чонг Нгиа пожелал ВИА коллективной солидарности, энтузиазма, всегда превосходно выполнять поставленные политические задачи.