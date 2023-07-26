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День памяти павших за Родину и инвалидов войны 27 июля: зарубежная вьетнамская молодежь поставляет благовония на Памятнике перекрестка Донглок
Это мероприятие, приурочено к празднованию 76-й годовщины Дня памяти павших за Родину и инвалидов войны 27 июля (27 июля 1947 г. - 27 июля 2023 г.), 55-летию со дня смерти на поле битвы 10 девушек – добровольцев на Т-образном перекрестке Донглок.
Делегация участников «Летнего лагеря 2023», выразила благодарность за огромные заслуги старших поколений, которые героически сражались и жертвовали собой во имя национального освобождения и воссоединения страны. Перед Памятником героев представители вьетнамской молодежи, проживающей за рубежом, обещали объединяться, действовать во имя интересов Родины и внести лепту в строительство растущей и процветающей страны.
Заместитель директора Департамента информации и культуры Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом Министерства иностранных дел Ву Тхань Хуен сказала: «Вьетнамский летний лагерь в этом году организован для молодежи и студентов из-за рубежа, которые посещают 10 провинций и городов, начиная от столицы Ханоя и заканчивая городом Дананг».
Во время этого пути в центральной провинции Хатинь и особенно у Памятника Т-образного перекрестка Донглок, молодые люди лучше понимают жестокость войны, жертвы нашей армии и народа, героев и павших солдат, особенно 10 молодых добровольцев, которые стали легендой в охране пути транспорта на Юг вопреки вражеских бомбежек. Тем самым это дает лучше понять молодежи традиции и историю своей Родины.
По этому случаю Союз молодежи и вьетнамские студенты, обучающиеся за рубежом передали 40 пакетов подарков семьям павших солдат и 10 млн. донгов Ассоциации жертв агента Orange провинции Хатинь, а также от имени Вьетнамской ассоциации в Польше подарили 600 долларов США.
Благодаря значимым мероприятиям зарубежная вьетнамская молодежь получила возможность больше узнать о славных исторических традициях нации, в то же время любить и быть более привязанными к своей Родине. Программа связывает поколения вьетнамской молодежи во всем мире с молодым поколением в стране, является важной основой для укрепления великого блока национального единства - чрезвычайно ценного ресурса для страны.