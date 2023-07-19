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НОВОСТИ

День онлайн-распродаж АСЕАН 2023 пройдет в августе

День онлайн-распродаж АСЕАН 2023, крупнейшее мероприятие по онлайн-шопингу в Юго-Восточной Азии, запланировано провести с 8 по 22 августа День онлайн-распродаж АСЕАН 2023, крупнейшее мероприятие по онлайн-шопингу в Юго-Восточной Азии, запланировано провести с 8 по 22 августа, сообщает Агентство электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли.

В рамках мероприятия потребители в регионе АСЕАН смогут совершать покупки на цифровых платформах и основных отечественных и зарубежных платформах электронной коммерции с эксклюзивными предложениями.

Чтобы повысить доверие потребителей к трансграничным онлайн-транзакциям, Вьетнам внедрил систему урегулирования споров для рассмотрения жалоб, которые обычно возникают во время онлайн-транзакций.

После получения жалоб потребителей, связанных с трансграничными сделками в рамках Дня онлайн-покупок АСЕАН, система помогает подключить координационные центры в странах АСЕАН для урегулирования жалоб.

Для получения дополнительной информации о Дне онлайн-распродаж АСЕАН потребители, предприятия или организации Вьетнама и других стран АСЕАН могут посетить его официальный сайт onlineasean.com, сайт АСЕАН asean.org, а также другие каналы и социальные сети блока.

Впервые День онлайн-распродаж АСЕАН был проведен в 2020 году, привлек к участию множество предприятий и потребителей группы и способствовал развитию электронной коммерции в регионе.

ВИА/ИЖВ

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