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День онлайн-распродаж АСЕАН 2023 пройдет в августе
В рамках мероприятия потребители в регионе АСЕАН смогут совершать покупки на цифровых платформах и основных отечественных и зарубежных платформах электронной коммерции с эксклюзивными предложениями.
Чтобы повысить доверие потребителей к трансграничным онлайн-транзакциям, Вьетнам внедрил систему урегулирования споров для рассмотрения жалоб, которые обычно возникают во время онлайн-транзакций.
После получения жалоб потребителей, связанных с трансграничными сделками в рамках Дня онлайн-покупок АСЕАН, система помогает подключить координационные центры в странах АСЕАН для урегулирования жалоб.
Для получения дополнительной информации о Дне онлайн-распродаж АСЕАН потребители, предприятия или организации Вьетнама и других стран АСЕАН могут посетить его официальный сайт onlineasean.com, сайт АСЕАН asean.org, а также другие каналы и социальные сети блока.
Впервые День онлайн-распродаж АСЕАН был проведен в 2020 году, привлек к участию множество предприятий и потребителей группы и способствовал развитию электронной коммерции в регионе.