День онлайн-продаж АСЕАН 2022 пройдет в следующем месяце

День онлайн-продаж АСЕАН 2022 года пройдет с 8 по 10 августа в ознаменование 55-летия основания АСЕАН. (Фото предоставлено организаторами)

По данным Вьетнамского агентства электронной коммерции и цифровой экономики при Министерстве промышленности и торговли, День онлайн-продаж Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2022 года планируется провести с 8 по 10 августа в ознаменование 55-летия основания АСЕАН.

В этом году сопредседателями программы будут Камбоджа, председательствующая в АСЕАН в 2022 году, Сингапур и Вьетнам.

День онлайн-продаж АСЕАН — это первое мероприятие по онлайн-покупкам, которое будет проводиться коллективно в масштабах всего региона и проводится ежегодно с 2020 года. Он предлагает предприятиям стран АСЕАН хорошую возможность продвигать свою продукцию и увеличивать продажи через электронные каналы торговли в регионе.

Мероприятие состоит из двух уровней для внутренних и международных операций.

Авторитетные компании и платформы электронной коммерции в 10 странах АСЕАН запустят серию специальных программ скидок для потребителей в этой стране.

Предприятия и платформы будут координировать реализацию трансграничной программы онлайн-покупок среди стран АСЕАН.

В контексте восстановления экономики после пандемии и участия в соглашениях о свободной торговле нового поколения День онлайн-продаж АСЕАН 2022 года станет важным шагом для АСЕАН, чтобы продемонстрировать солидарность и продвигать свой потенциал в электронной коммерции и онлайн-транзакциях, получить доступ к благоприятным политикам, повысить ценность продукции и услуг предприятий.



