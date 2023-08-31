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День Независимости 2 сентября: Руководство Партии и государства отдают дань уважения президенту Хо Ши Мину
В мероприятии приняли участие члены Политбюро: президент Во Ван Тхыонг, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ, постоянный секретарь Секретариата, руководитель организационного Отдела ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, секретарь ЦК Партии, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен и бывшие руководители Партии и государства.
В знак высшей признательности руководители Партии и государства почтительно возложили венок с надписью «Вечная благодарность великому Президенту Хо Ши Мину» к Мавзолее гениального вождя, национального Героя за освобождение народа.
78 лет назад, 2 сентября 1945 года, на площади Бадинь президент Хо Ши Мин прочитал Декларацию Независимости, положившую начало Демократической Республике Вьетнам, ныне Социалистической Республике Вьетнам.
78-я годовщина Дня Независимости — это возможность для каждого вьетнамца, офицера и солдата помнить традиции, повысить осведомленность и лучше осознать ценность благородных жертв предыдущих поколений, полностью осознавая свою ответственность за применение и развитие ценных извлеченных уроков в деле индустриализации, модернизации страны, международной интеграции, ради целей «богатых людей, сильной, демократической, справедливой и цивилизованной страны».
Затем делегация отправилась возложить венки и благовония к главному памятнику Героев и павших солдат на улице Бакшон в Ханой.
Утром 31 августа делегация Центральной военной комиссии, Министерство национальной обороны, Центрального комитета партии общественной безопасности, Министерство общественной безопасности, Министерства иностранных дел, Горкома партии, Народного комитета Ханоя посетила Мавзолей Хо Ши Мина и возложила венки к памятнику Героев и павших солдат.
*Утром 31 августа делегация городского комитета Партии, Народного совета, Народного комитета, Комитета Отечественного фронта города Хошимина во главе с членом Политбюро, секретарем партийного горкома Нгуен Ван Неном возложила цветы и поставила благовония в память о президенте Хо Ши Мине в Музее Хо Ши Мина (Хошиминский филиал), а также возложила цветы в парке Памятника президенту Хо Ши Мину.
Затем делегация вознесла благовония и цветы в память президента Тон Дык Тханга на пристани Няронг (район 4, Хошимин), минутой молчания отдала дань памяти вождю рабочего класса, блестящему примеру трудолюбия, честности, порядочности, и верной службы революции и народу.